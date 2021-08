1. Televizija je prokletstvo za laži, a blagodat za istine. U svezi rasprava što je tko napravio za gradnju Pelješkog mosta u raznim TV prilozima vidjesmo - da je vlada Zorana Milanovića u vrijeme ekonomske krize obustavila gradnju mosta, ali je onda odlučeno ići na europsko financiranje. Izrađen je novi projekt znatno jeftiniji od prvoga i uvjerili su Europsku komisiju, ali i BiH da je most najbolje rješenje. Sve gotovo, uključujući i pozitivno mišljenje EU, na stol je dobila vlada Tihomira Oreškovića. Bivši premijer Ivo Sanader je čak dva puta otvarao radove na mostu. Priznanja idu i Jadranki Kosor, koja je deblokirala pregovore i Hrvatska je postala članica EU. Bez toga - ništa od novca. Padobranac barba Luka Bebić došao je na svečanost kako bi i sebe malo promovirao, nije u pravu kad kaže da je on prvi predložio 1998. godine gradnju mosta za Pelješac. Učinio je to, tako dokumenti kažu, bivši dubrovačko-neretvanski župan SDP-a Ivan Šprlje 1997. godine, koji je most ucrtao u prostorni plan županije. Zbog ovih i drugih istina o mostu premijer Andrej Plenković govoreći o raznim zaslugama na svečanosti spajanja mosta svima je odao priznanje za realizaciju ovog svehrvatskog megaprojekta.