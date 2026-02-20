Cindy Crawford otkrila svoju jutarnju rutinu u 60. godini

U nedavnom gostovanju u podcastu The Skinny Confidential, koji vode Lauryn Bosstick i Michael Bosstick, Crawford je otvoreno govorila o svojim navikama, prehrani i pristupu zdravlju. Otkrila je kako joj je jutarnja rutina temelj cijelog dana — i fizički i mentalno.

Jutro započinje treningom i postom

- Ne jedem odmah nakon buđenja. Obično čekam do oko 10 sati i treniram prije doručka - ispričala je Crawford, objašnjavajući da prakticira povremeni post kada je kod kuće. Takav režim prehrane uključuje vremenski ograničen unos hrane, a kod nje to znači da prvo odrađuje trening, a tek potom prekida post nutritivno bogatim obrokom.

Njezin prvi obrok u danu pažljivo je osmišljen smoothie koji sadrži kokosovo mlijeko, kolagen, proteinski prah, kakao, lanene i konopljine sjemenke, špinat, mentu i malo mace. Posebnu pažnju pridaje količini voća — koristi tek polovicu banane jer, kako kaže, cijela banana može sadržavati previše šećera.

Ovakav pristup prehrani, naglašava, daje joj osjećaj snage i stabilne energije tijekom dana. Nema naglih skokova šećera u krvi, niti popodnevnog umora, a organizam joj ostaje u ravnoteži.

Iako pazi na prehranu, Crawford ne zagovara ekstremne dijete. Njezin jelovnik temelji se na ravnoteži i kvalitetnim namirnicama. Izbjegava gluten jer joj, kako kaže, ne odgovara, no ne uskraćuje si užitke — osobito kada putuje Europom, gdje si bez grižnje savjesti priušti tanjur tjestenine.

Kod kuće, ručak je najčešće lagana salata bogata proteinima, dok večera uključuje izvor proteina i obilje povrća. Fokus je na jednostavnim, svježim sastojcima i pravilnim porcijama.

Stručnjaci su komentirali njezin režim. Dijetetičar Antonio Andújar istaknuo je da se ovakav način prehrane i treniranja čini više usmjerenim na održavanje niskog postotka masnog tkiva nego na povećanje mišićne mase. Upozorio je da treniranje natašte ne odgovara svima, osobito ako su treninzi intenzivni, jer razina glikogena može biti niska, što može smanjiti performanse ili čak dovesti do gubitka mišićne mase.

Ipak, dodao je da Crawford prakticira reformer pilates, koji je manje zahtjevan za energetske zalihe nego, primjerice, visokointenzivni intervalni treninzi. Nutricionistica Rosa Rullán primijetila je da je njezina prehrana relativno niska u ugljikohidratima te upozorila da bi dugoročno takav režim kod nekih žena mogao utjecati na hormonalnu ravnotežu. Unatoč tome, pohvalila je njezin dosljedan unos povrća i kvalitetnih proteina.

Aktivna i u 60.: Moda, nagrade i novi projekti

Dok disciplinirano održava zdrav način života, Crawford i dalje ostaje iznimno aktivna na profesionalnom planu. Početkom godine prisustvovala je 2. godišnjoj dodjeli nagrada WWD Style Awards u Santa Monici, gdje je nagrađena za dugogodišnji utjecaj na modnu industriju. Time je još jednom potvrđeno da njezina karijera nije tek uspomena na slavne devedesete, već kontinuirana prisutnost i relevantnost.

Nedavno je sudjelovala i u kampanji inspiriranoj devedesetima za brend Good American, pokazujući da njezin utjecaj nadilazi generacije. Istodobno se vratila i na male ekrane u Apple TV+ dokumentarnoj seriji The Super Models, gdje se pojavljuje uz Naomi Campbell i Christy Turlington. Serija prikazuje njihove karijere, ali i utjecaj koji i danas imaju na modni svijet.

Osim toga, Crawford razvija i novi lifestyle projekt posvećen dostojanstvenom starenju, nadovezujući se na uspjeh svog brenda Meaningful Beauty. Kroz taj projekt želi promovirati ideju da ljepota nije vezana uz godine, već uz brigu o sebi, dosljednost i samopouzdanje.

Filozofija dosljednosti

Ono što se iz svega jasno iščitava jest da njezin izgled i energija nisu rezultat kratkoročnih trendova, već dugogodišnje discipline. Redovita tjelovježba, kvalitetan san, promišljena prehrana i balans između privatnog i poslovnog života temelj su njezine svakodnevice.

Kao majka manekenke Kaie Gerber, Crawford često ističe važnost zdravog odnosa prema tijelu i hrani, naglašavajući kako je cilj osjećati se snažno i vitalno — ne samo izgledati dobro.

Ulaskom u šesto desetljeće života, Cindy Crawford pokazuje da vitalnost nije stvar slučajnosti. Njezina priča svjedoči o tome da se energija i dugovječnost grade iz dana u dan — svjesnim izborima, ravnotežom i brigom o sebi. U svijetu koji često slavi brzinu i instant rezultate, ona ostaje primjer kako se dugoročna posvećenost zdravlju i radu na sebi itekako isplati.