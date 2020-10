Činjenice iz ženske anatomije koje brojni muškarci ne znaju

<h2>Žene ne mokre iz vagine</h2><p>Neimenovana medicinska sestra se prisjetila 25-godišnje djevojke koja je živjela u uvjerenju da ne može mokriti dok nosi tampon jer 'žene mokre iz vagine'. I koliko god se to neznanje činilo čudnim, ono je učestalije nego možemo zamisliti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Savjeti za zdravlje ženskog spolovila:</p><p>Žene ne mokre iz vagine već iz mokraćne cijevi koja je jedan od tri otvora 'tamo dolje'. Mokraćna cijev se nalazi na pola puta između klitorisa i rodnice. To je kanal koji povezuje mokraćni mjehur s vanjskim svijetom i tu mokraća izlazi. Ispod je smještena rodnica - gdje penis ulazi tijekom vaginalnog odnosa i gdje krv izlazi u vrijeme menstruacije. Treći otvor je anus kroz koji praznimo crijeva.</p><h2>Što je točno vulva?</h2><p>Vulva je vanjski dio ženskih genitalija koju ljudi često brkaju sa rodnicom. Otvor rodnice zapravo je samo jedan element vulve koja uključuje i velike usne, male usne, klitoris, Bartholinove žlijezde i dvije male žlijezde s obje strane rodnice. Uloga vulve je prekrivanje i zaštita spolnog organa i mokraćnog otvora. </p><h2>Svijet vulvi je vrlo šarolik</h2><p>Vulve ne bi trebale izgledati na neki određeni način. No, ipak je zahtjeva za labioplastikom (estetskim zahvatom kojim se mijenja izgled stidnih usana) sve više iz godine u godinu. Samo između 2015. i 2016. broj žena koje se se podvrgnule ovom zahvatu narastao je za čak 45 posto, prenosi <a href="https://www.iflscience.com/plants-and-animals/theres-one-anatomy-fact-that-almost-no-man-seems-to-know/?fbclid=IwAR1jidn6PbTJ3MGg_0ia0ZZLVKMuQonJwFRqriG9MjjvPYjbjAY7ncp0hrk" target="_blank">iflscience.com</a>.</p><p>No, usprkos svoj toj 'filozofiji savršenih genitalija' i zastupljenosti te tematike u pornografiji, pa čak i crtežima iz udžbenika, zaista ne postoji tipična vulva. Zapravo, prema studiji objavljenoj u časopisu za porodništvo i ginekologiju BJOG, prilično je besmisleno čak i pokušavati 'servirati' prosječnu veličinu ili oblik jer je raspon oblika i veličina velik.</p><p>Na internetskoj stranici <a href="http://www.labialibrary.org.au/photo-gallery/#" target="_blank">Labial Library</a> možete dobiti uvid koliko je svijet vulvi zapravo šarolik.</p><h2>Seks neće 'potrošiti' rodnicu</h2><p>Puno seksa ili mnoštvo seksualnih partnera neće 'olabaviti' rodnicu, jer ju spolni odnos ne rasteže trajno. Mišići rodnice se šire i opuštaju tijekom uzbuđenja te se nakon odnosa ponovno stežu. Suprotno tome, ako je 'previše tijesna', to je vjerojatno zato što žena nije uzbuđena koliko bi trebala biti ili je u tom trenu seks ne zanima, ili pak nema dovoljno vremena za 'zagrijavanje'. </p><p>Postoje samo dvije stvari koje mogu utjecati na elastičnost rodnice, a to su porod i starenje.</p><h2>Tampon ne može odlutati</h2><p>Žene ne mogu zadržati menstruaciju kao što je nemoguće zadržati mokraću - ona jednostavno mora izaći, prije ili kasnije.</p><p>Također, tampon se ne može zagubiti u tijelu žene. Cerviks maternice, poznat kao tkivo koje spaja rodnicu s maternicom i mjesto gdje se stavlja tampon, dugačak je samo nekoliko centimetara i zapravo je nalik slijepoj ulici. To znači da ako umetnete tampon, on nema kamo otići. </p>