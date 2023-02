Cipela u baroku: Ukrašena i vrlo atraktivna, naglašena detaljima

Doba baroka karakteristično je po tome što žene više nisu htjele obuću koja ima isti oblik kao ona muškaraca, zahtijevale su vlastiti dizajn, odnosno kalup. Naime, najskuplje kod obuće je izrada kalupa, a tako je i danas.

Barok je također era ukrašavanja i ekstremnog cifranja. Povijesne slike dokaz su stiliziranja muškaraca i žena, u to doba bilo je bitno odjenuti se slojevito i upečatljivo. Naravno, to vrijedi za visoko društvo i plemstvo, jer niži stalež nije imao mogućnosti pratiti te trendove, na taj način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Obrtnici obućari kreću u neke nove inspirativne pravce, izrađuju razne predivno izvezene cipele od svile, satena i baršuna, obrubljene čipkom koja je ponekad čak padala preko ruba same cipele. Što se tiče forme, vrh postaje elegantniji, ženstveniji, a potpetice su se podigle. Dizajn postaje uski, visoki, prepoznajemo ga na niz slika značajnih baroknih osoba.

Dok su se muške cipele obično izrađivale od kože, ženske su uglavnom bile napravljene od brokata, satena ili vezene tkanine (uglavnom svile), u bijeloj, žutoj, bež, plavoj, zelenoj i ljubičastoj boji. Jedan od top detalja bio je motiv pletenice koji je nizanjem stvarao prugasti uzorak.

Uz to, popularan ukras bile su rozete od vrpce i čipke te kožnate trake. Rub je bio napravljen od janjeće kože, kako bi se dobro pričvrstio na potplat. Suknje su u to doba bile dugačke, također raskošne, stoga se ta cipela ponekad i nije vidjela.

No bile su tu i atraktivne igle kao ukras, a posebnu pažnju postolari su davali jeziku, odnosno gornjem djelu cipele.

Kreativnost je bila očita na cipelama svih vrsta, to postaje važan modni dodatak, iako se zapravo nije dovoljno isticao, obzirom da su haljine, ali outfiti muškaraca na dvoru bili jednako raskošni.

Za posebna događanja tijekom dana nosile su se cipele s potpeticom, a u neformalnim trenucima - natikače.

Ceste u to doba nisu bile asfaltirane, blato je bilo posvuda - iako su se uglavnom pripadnici visokog društva vozili u kočijama, ipak su imali određenu zaštitu za cipele. Naime, bio je to dodatni potplat koji je štitio čitavu kreaciju te je bio vezan oko same cipele, kako potpetica ne bi propala u blato.

Barok se nastavio na rokoko, također stil koji i danas oduševljava raznim načinima ukrašavanja.

Mnogi se dizajneri inspiriraju stilovima koji su pretjerano naglašeni, naročito oni koji vole ekstreman dizajn.

Danas baroknom zovemo pretjerano ukrašenu cipelu ili onu s mašnom i satenskim vrpcama.

Jedan od kraljeva današnje mode, Christian Louboutin, inspirirao se barokom više puta, cijeni raskoš i kreativnost ove značajne povijesne ere.

I dok smo mi ponekad tek inspirirani stilovima iz prošlosti, kostimografi se svakodnevno bave, za potrebe kazališta i filma, rekreiranjem nekadašnjih trendova.

Najčitaniji članci