'Otkrila' je mnoge slavne dame: U povijesti mode 'gola' haljina ima sasvim posebno mjesto

Glumica Anya Taylor-Joy na nedavno održanu dodjelu nagrada Critics' Choice u Los Angelesu odjenula je kreaciju koja otkriva sve, a ime joj je 'naked' dress. Ima posebno mjesto u svijetu šoubiznisa, već dekadama svako malo se vrati na crveni tepih. Dizajneri je obožavaju u bež, ali i tamnim varijantama.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Ključna stvar kod ovakve kreacije je, naravno, njezina transparentnost, no ujedno bitno je ukrasiti tijelo - kristalima, dijamantima ili perjem. Naglasak je na ženstvenoj silueti, sami kroj je u službi isticanja oblina, stoga je praktičan neki neutralan tekstil, primjerice til i slično.

Anya je izabrala kreaciju s potpisom Dior, no mnogi su se autori do sada upustili u tu kreativnu igru. Pritom predlažu ovaj outfit za crveni tepih na kojemu možemo vidjeti odjeću kojoj nije mjesto u svakodnevnoj garderobi.

Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

To znači da se mogu kreativno izraziti do mile volje, mogu taj eteričan, gotovo nevidljivi tekstil ukrasiti do maksimuma.

Danas su dostupni razni materijali koji su ne samo elastični, već i čvrsti iako je riječ o super tankom tekstilu. Za razliku od početka prošloga stoljeća, kad moda po prvi puta ima priliku osmisliti ovako nešto. Naime, mjesto rođenja kreacije je, naravno, teatar, ponajprije filmsko platno i kazalište.

Na sceni se dešavaju promjene, a prva ikona ovog stila bila je poznata plesačica Josephine Baker. U tridesetim godinama prošloga stoljeća, kad je bila na vrhuncu slave, nosila je 'haljinu iluzije', koja je zapravo više otkrivala nego sakrivala.

Naravno, bio je to kulturološki šok za mnoge, a mnogim umjetnicima to se svidjelo - čak ju je Ernest Hemingway proglasio 'najsenzacionalnijom ženom koju je itko vidio'.

I ikona velikog ekrana nosila je slične forme - Jean Harlow obožavala je eterične, plisirane forme, dok je Joan Crawford birala slojeve prozirnog šifona. Glumice Mae West i Rita Hayworth slijedile su primjer te odijevale prozirne haljine ukrašene perlama.

No najveću je pažnju 'naked' haljina dobila 1962. godine, kad je Marylin Monroe pjevala 'Sretan rođendan' predsjedniku Johnu F. Kennedyju. Za tu prigodu, kostimograf Jean Louis glumicu je doslovno ušio u haljinu, odnosno složena je na njezinom tijelu.

Pripijena haljina bila je ukrašena s 2500 kristala.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Nedavno je tu haljinu odjenula Kim Kardashian na Met Galu, no njezina pojava nije bila toliko impresivna, mnogi su se bunili kako je mogla odjenuti relikt prošlosti i dio modne povijesti.

Sedamdesete su dobile novu ikonu transparentnog odijevanja - Cher i danas nosi sličnu odjeću. Bob Mackie, dizajner zaslužan za njezine impresivne outfite, osmislio je za popularnu pjevačicu niz kombinacija koje su bile namijenjene sceni. U to vrijeme napravila je veliki pomak u odijevanju slavnih na sceni, naročito kad je riječ o teatralnim kostimima.

Sljedeća ikona gole haljine je Kate Moss, njezin 'nevidljivi' odabir iz 1993. godine ostavio je trag u svijetu mode. Nekom je prilikom manekenka komentirala kako nije znala da će haljina pod svjetlom reflektora biti potpuno prozirna. U svakom slučaju, na goste partyja Elite Model Agency i medije ostavila je veliki dojam.

I danas Kate nosi eterične kombinacije, no uglavnom tamnih tonova.

Krajem prošloga stoljeća snimana je serija 'Seks i grad' - jedna od top scena ove serije prepune chic outfita bila je i ta slavna gola haljina koju je Carrie nosila na dejt s Facom.

Haljina je toliko majušna, ovaj put radi se o super kratkoj haljini s naramenicama koje se jedva dive. Boja haljine je bež, odnosno u skladu s njezinom kožom.

I Dua Lipa zna da su haljine ovog tipa savršene za scenu, ne propušta birati kreacije koje djeluju vrlo senzualno i ženstveno.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Crna je također opcija, ovdje manekenka Joan Smalls demonstrira famoznu siluetu.

Beyonce je također velika obožavateljica kombinacija i modnih elemenata koji vole svijetla reflektora.

Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION

I Rihanna ima stilski ekspresivan potpis, pamtimo njezinu eteričnu opravu ukrašenu tisućama kristala.

U današnje vrijeme ikona ovog stila je i Megan Fox, čija se show garderoba uglavnom sastoji od eteričnih mikro haljina i sličnih stvari koje puno otkrivaju.

Ima situacija u kojima su prozirne haljine neočekivane - na primjer u Buckinghamskoj palači. No i to je područje sada osvojeno, neki dan za susret s Kraljem Charlesom, britanska ikona stila Alexa Chung odjenula je 'naked' haljinu i time privukla pažnju svih uvaženih gostiju.

