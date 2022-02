Nered u hladnjaku lako je počistiti, a u nastavku donosimo kako.

Naime, hladnjak je središnja točka kuhinje, ali budući da je gotovo uvijek opskrbljen hranom, ponekad je teško sjetiti se da i njega treba očistiti. Pošto u hladnjaku držimo gotovo sve - trebalo bi ga temeljito očistiti češće nego što mislite.

Tamika D. Sims - viša direktorica za komunikacije prehrambene tehnologije u Međunarodnom vijeću za informacije o hrani u Americi podijelila je savjete u vezi toga kada i koliko često bi trebali očistiti hladnjak te obrisati njegovu unutrašnjost.

Kada biste trebali očistiti hladnjak?

Hladnjak biste trebali temeljito očistiti otprilike četiri puta godišnje - svaki put kada se promijeni godišnje doba, a u nastavku slijedi objašnjenje:

1. Kad se hrana pokvarila

- Vrijeme za čišćenje različitih dijelova hladnjaka ovisi o uputama na pakiranju hrane/pića i naljepnicama s datumima. Ove upute određuju kada je hrana ili piće dobro za konzumaciju i kada nije - kaže Sims.

Suprotno uvriježenom mišljenju, Sims ističe da osim u slučaju proizvoda za dojenčad, ti datumi nisu pokazatelj sigurnosti.

- Proizvod na kojem piše 'Najbolje koristiti do/prije' označava kada će proizvod biti najboljeg okusa ili kvalitete. To nije datum upotrebljivosti ili sigurnosti. Datum 'Upotrebljivo do' govori trgovini koliko dugo proizvod treba biti izložen za prodaju. To također nije sigurnosni datum. Rok 'Upotrebe' je onaj koji se preporučuje za korištenje proizvoda dok je još vrhunske kvalitete. To nije sigurnosni datum, osim kada se koristi za dojenčad. Također, napomena 'Zamrznuti do' označava kada proizvod treba zamrznuti kako bi se održala vrhunska kvaliteta - objasnila je.

Ako primijetite da je mnogim namirnicama u vašem hladnjaku prošao rok upotrebljivosti, dobro je provjeriti je li namirnica još svježa. Svaku hranu koja ima plijesni, koja je promijenila boju ili ispušta neugodan miris treba odmah baciti. Nakon odlaganja pokvarene hrane, prebrišite područja na kojima je bila hrana vrućom vodom i sapunom kako biste spriječili širenje bakterija.

2. Nakon izlijevanja ili prolijevanja, osobito soka od sirovog mesa

Kako biste izbjegli čišćenje hladnjaka češće nego što je potrebno, pazite da svu hranu pohranite ispravno.

- Pravilno pohranjivanje hrane prvi je korak da ona bude što duže svježa i sigurna. Međutim, FDA (Uprava za hranu i lijekove) savjetuje da svu hranu treba redovito pregledavati bez obzira na datume otisnute na pakiranju - napominje Sims.

Ako hrana nije pravilno pohranjena, može doći do prolijevanja ili curenja, a u tom slučaju zahvaćena područja hladnjaka trebat ćete očistiti. Pravilno skladištenje hrane posebno je važno za sirovo meso ili proizvode od peradi, jer svako curenje povezano s tom hranom može uzrokovati širenje štetnih bakterija na druge namirnice u hladnjaku. Ako primijetite da vam je, na primjer, sirova piletina iscurila iz hladnjaka, obavezno temeljito očistite zahvaćeno područje toplom vodom i sapunom. Uklonite policu ili ladicu kako biste dovršili postupak čišćenja.

3. Kad ste u nedoumici - najbolje je baciti

- Prema Ministarstvu poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država, zamrzivač bi trebao biti postavljen na temperaturu od 0 stupnjeva ili nižu. Zamrznuta hrana općenito ima mnogo duži rok trajanja od ohlađene hrane, ali njezina kvaliteta se može pogoršati nakon duljeg razdoblja. Koristite svoju intuiciju kada odlučujete hoćete li baciti hranu. Uglavnom je sigurno jesti hranu izvan datuma roka trajanja ako je ispravno pohranjena. Međutim, potrošači bi trebali redovito procjenjivati ​​svoju smočnicu i hladnjak, pratiti sve promjene u teksturi i mirisu, a ako ste u nedoumici - bacite ju - objašnjava Sims.

Kako očistiti hladnjak?

Sada kada znate nešto više o tome kada očistiti hladnjak, prijeđimo na to kako pravilno očistiti hladnjak. Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD-a, ovo su najbolji koraci za čišćenje hladnjaka i zamrzivača: