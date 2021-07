Jedan od najboljih trikova je da tenisice pri pranju u perilici stavite u malu tekstilnu vrećicu.

Temperatura je optimalna oko 30 stupnjeva, ne više. Naime, pri pranju je bitna manja temperatura, kako se ljepilo u njima ne bi raspalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Tenisice od konoplje i kukuruza

Kad je riječ o sušenju, najbolje je ostaviti ih na otvorenom, no ne na samom suncu jer mogu požutjeti.

UV zrake utječu na tekstil te on žuti, u to se možemo uvjeriti u dućanima s cipelama - model koji je u izlogu čak u jedan dan može promijeniti boju.

Osim direktnog izvora sunca, ni sušilica nije dobar izbor.

- Proces sušenja u sušilici može uništiti tenisice, naročito one kožnate. No, ne stavljajte ni one od tekstila - komentirala je Asimenia Polychronakis, specijalistica za njegu tekstila i kože iz New Yorka za Marie Claire.

Ističe da je bolje nakon svakog nošenja provjeriti kakve mrlje imaju te ih odstraniti ručno sapunom i vodom, kako bi što duže bile bez kompletnog pranja.

Polychronakis za svakodnevno čišćenje predlaže - vlažne maramice za bebe.