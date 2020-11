Čist i uredan dom: Male tajne ljudi čiji dom uvijek izgleda tako

Ako pripadate onim ljudima koji se bore kako bi svoj dom održali čistim i urednim, vjerojatno se pitate kako to rade ljudi čiji je dom uvijek takav. Ovo su njihove male tajne

<p>Čistoća nije kvaliteta s kojom se ljudi rađaju. Iako bi se održavanje kuće stalno čistim moglo činiti čarobnim, to se zaista svodi na ozbiljnu samodisciplinu, želju za održavanjem čistoće i malo snalažljivosti i kreativnosti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><h2>Znaju napraviti prostor</h2><p>Čak i ako se ne smatrate sakupljačem stvari, možda vam se čini da se stvari gomilaju u svakom kutu i na svakoj radnoj površini.</p><p>- Kada kupujete nešto novo, bacite, prodajte ili poklonite stariji predmet kako biste stvorili prostor za novi predmet - rekla je Nancy Haworth iz organizacije 'On Task Organizing' u Raleighu u Sjevernoj Karolini. </p><h2>Radne površine drže čistima</h2><p>Radne površine i stolovi praktički kao mole da ih se zasipa bezbrojnim stvarima. Ljudi s uvijek čistim domom se znaju nositi s tim problemom. </p><p>- Kad velike, ravne površine držite čistima, ne samo da su vizualno privlačnije, već ih je i lakše obrisati. Nemojte spremati uređaje na radne površine ili stvarati nered na svom stolu - rekla je Carrie Higgins, autorica organizacije 'Hacks' i osnivačica bloga 'Making Lemonade'. </p><h2>Imaju raspored čišćenja</h2><p>Čisti domovi ne čiste se čudom. Uredni ljudi imaju uspostavljen protokol kako bi sve održavali čistim.</p><p>- Ljudi s urednim kućama imaju raspored čišćenja i rutine, tako da se prljavština i prljavo rublje nemaju kad gomilati - kaže Higgins. </p><h2>Stalno razmišljaju kako prostor održati čistim</h2><p>Ponekad su doista sitnice one koje održavaju dom blistavim. Bailey Gaddis, certificirana profesionalna organizatorica započinje s politikom obuće.</p><p>- Kad cipele ostanu na vratima, sprječavate toksine, zemlju, lišće i druge ostatke koje brzo zaprljaju podove da uđu u vaš dom - kaže ona.</p><h2>Imaju mjesta za sve</h2><p>Ako imate previše stvari bez njihovog pravog mjesta, nered i gomile stvari u vašem domu postat će nemoguće očistiti.</p><h2>Pronalaze načine kako pohraniti što više stvari</h2><p>Ljudi s čistim domovima koriste proizvode koji im pomažu da što više stvari pohrane na istom odnosno jednom mjestu. To im pomaže da ostanu organizirani i da njihov dom izgleda uvijek čist.</p><h2>Znaju kako podijeliti zadatke</h2><p>Ako ne živite sami, nered je rezultat svih ukućana.</p><p>- Svi bi trebali imati tjedne poslove (brisanje prašine, pražnjenje smeća, usisavanje, čišćenje itd.) Ovakvi poslovi će od djece izgraditi odgovorne odrasle osobe i olakšat će održavanje doma čistim - kaže Gagliardi, a prenosi <a href="https://www.rd.com/list/secrets-for-a-clean-house/?fbclid=IwAR14h18_LdZIZYLJEWrAQd4dhSwCP1FuJOdJtju4RwII4hc2owN4I0diLog&trkid=soc-rd-facebook">Reader's Digest.</a></p>