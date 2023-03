'Čistim stanove i kuće u toplesu i naplaćujem 300 eura po satu, a dobivam i velike napojnice'

Sammi iz Floride čisti stanove i kuće u toplesu i zarađuje oko 2000 eura dnevno, plus velike napojnice. Njezin sat usluge čišćenja košta 300 eura, a sada potiče i druge da se okušaju u unosnoj karijeri.

Povrh ove pozamašne naknade koju polugola zarađuje čišćenjem, 22-godišnjakinja ističe kako dobiva vrlo velikodušne napojnice.

Čistačica u toplesu progovorila je o svojoj unosnoj karijeri na društvenim mrežama čime je ubrzo privukla pažnju prije nego što joj je račun navodno suspendiran.

- Toliko vas želi znati koliko zarađujem dnevno kao čistačica u toplesu. Danas sam čistila pet kuća, a naplaćujem 300 eura po satu - rekla je Sammi obraćajući se pratiteljima.

Raščlanjujući svoju dnevnu zaradu, Sammi je počela objašnjavati kako se njezini iznosi povećavaju.

- Dakle, prva kuća 300 eura za sat i dali su mi 140 eura napojnice - otkriva.

Dobro plaćena domaćica rekla je i da ne očekuje napojnice, no većina njezinih klijenata ih ipak ostavi. Uz satnicu od 300 eura, druga kuća joj je dala 120 eura napojnice, treća kuća 150, a četvrta kuća 110. Ali njezina najveća napojnica dana došla je iz posljednje kuće.

- Dali su mi vrlo velikodušnu napojnicu od 200 eura, vrlo lijepo. Bila je to velika kuća i pomalo prljava - dodaje ona.

Sveukupno, Sammi ovako zaradi i do 2230 eura za radni dan. No, čistačica u toplesu ne može zadržati svu svoju zaradu, jer, kako kaže, izdvaja pozamašan dio za sigurnost kako bi bila sigurna dok radi.

- Imam čovjeka iz osiguranja koji sjedi u autu vani i čeka me za slučaj da se nešto dogodi i on dobiva 35% onoga što zaradim - objasnila je. To znači da njezin momak iz osiguranja dobije oko 780 eura njezine dnevne zarade, ali Sammi je rekla da je to zaokružila na 800 jer je nevjerojatan, donosi Daily Star.

- Gdje se mogu prijaviti? Želim ovo raditi - pitali su pratitelji.

- Čini se da mi treba novi posao. Vrijeme je da počnem čistiti. Gdje se mogu prijaviti? - pisali su.

- Radit ću to s tobom i možemo duplo naplatiti - nudili su joj suradnju.

No, mnoge je više zanimao posao zaštitara.

- Kako dobiti taj posao zaštitara? Vozite opuštene djevojke, slušate radio i osjećate se dobro brinući se za nekoga - komentirali su.

- Sjeo je u auto i zaradio 800 eura. Obavio je dobar posao - dodali su.

