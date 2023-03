Evo što muškarcima smeta: 'Žene misle da mi o seksu razmišljamo svakih 7 sekundi'

Muškarci su anonimno na Redditu otkrili što smataju pogrešnim vjerovanjima vezanima za njihov spol. Od toga da stalno razmišljaju o seksu, da ih nije briga za organizaciju vjenčanja do kućanskih poslova, brige o djeci, osjećaju nesigurnosti...

Ovo su njihova iskustva:

1. Stereotipi u svim reklamama da ne znamo kako oprati rublje, kuhati, odgajati djecu ili bilo što drugo, ako nam to žene ili djevojke ne pokažu. Živim sam i nikada nisam zurio u krpu kao da je zraka smrti, nikada nisam morao žuriti i kupiti večeru zato što je moja zagorjela, osim kad sam bio pijan. Sposoban sam brinuti o bebi bez zivkanja žene da mi da upute.

POGLEDAJTE VIDEO o odgoju djece u Danskoj:

2. Da svi muškarci varaju. Znam mnoge žene koje su preljubnice. I ja sam jednom bio prevaren, i pokušao sam pronaći na Googleu statistike da muškarci varaju više nego žene, ali otkrio sam da smo podjednaki u tome. Ispostavilo se da su neki ljudi samo seronje, bez obzira na spol.

3. Da muškarci nemaju problema sa samopouzdanjem. I mi znamo biti nesigurni zbog svog tijela.

4. Da ih nije briga za vjenčanje. Meni je bilo stalo! Ne mogu vjerovati koliki broj ljudi će reći: 'Sve što trebaš je zapamtiti gdje trebaš doći i reći - Da'. Ja sam zapravo imao vizije kako želim da mi vjenčanje izgleda i prođe. Ali, nitko nije vjerovao da mi je stalo, čak i kada sam poduzimao nešto. Uvijek sam nailazio na: 'Ti o tome ne trebaš brinuti, žene će to riješiti'. Ženim se za dva mjeseca i ne mogu vam dočarati koliko mi je ljudi reklo da se vjenčanje vrti oko moje zaručnice. To je i moj veliki dan, i davanje njoj da sve odabere bilo bi seksistički, a naš odnos pristran i loš.

5. Mrzim kada ljudi pričaju o tzv. muškoj gripi ili prehladi. Bolestan sam i loše se osjećam, a ti seksistički komentari ne pomažu.

6. Ako smo dugo u kupaonici to ne znači da se tamo samozadovoljavamo. Ponekad i mi uživamo u dugom tuširanju.

7. Muškarci razgovaraju sa ženama samo kada od njih nešto žele. Da, želim nešto kada razgovaram sa ženom, želim razgovarati sa nekime, i to je to. Jednom sam bio u baru, potapšao neku djevojku po ramenu i rekao: 'Oprosti'. Odmah je prevrnula očima, odskočila unatrag i rekla: 'Uhhh, imam dečka'. Uhhh, samo sam htio proći pokraj tebe do šanka'.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

8. Ideja da je veličina one stvari povezana s veličinom stopala. Imam veliko stopalo, a penis mi je prilično prosječan. Ali, moj dečko ima malo stopalo, a veliki...

9. Da o seksu razmišljamo svakih sedam sekundi.

10. Muškarcima nije lakše nego ženama pitati za smjer. Nije da volim ispitivati ljude gdje da idem, ali ne volim se izgubiti, to je prokleto neugodno.

11. Mrzim kada je momak ljubazan i uslužan po kući, a netko to komentira da ga je supruga ili žena dobro istrenirala. Ne, uspjeli smo postati pristojna ljudska bića bez ženske pomoći.

12. Ako sam sa kćeri, ne dadiljam, ja sam otac. Mrzim kad izlazim sa svojom djecom, a ljudi u šali pitaju: 'Jeste li na tata-dužnosti?'. Nikada nisam čuo da mame pitaju jesu li na 'mama-dužnosti'.

13. Muško pametovanje. Kada me netko nešto pita, uvijek pretpostavljaju da im pametujem, a ja samo temeljito odgovorim.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

14. Da imamo potpunu kontrolu nad ciljanjem dok mokrimo. Ponekad možemo ciljati pisoar, a da ode na ogledalo.

15. Muškarci nisu baš uvijek dobro. Većina nas ima snažnu potrebu za emocionalnom podrškom, ali smo uskraćeni, jer ako tražimo pomoć, gledaju nas kao slabiće ili neprivlačne.

16. Da volimo kada žene daju nešto naslutiti umjesto da to kažu otvoreno i iskreno. Ne, to je zbunjujuće.

17. Da masturbacija znači kako smo nezadovoljni u seksu. Da li to što pojedem desert znači da sam mrzio večeru? Masturbacija je drugačija od seksa. Ponekad samo želim doživjeti orgazam i tako započeti svoj dan.

18. Da nam ne trebaju komplimenti. Mrzim kada dajem kompliment prijatelju, a netko me zbog toga zafrkava. Vjerujem da i momci zaslužuju iskrenu pohvalu ponekad, baš kao i svi drugi.

19. Da samo čudaci vole biti okruženi djecom.

20. Da moramo biti munjeviti poput brzaca u rijeci, imati snagu jakog tajfuna, posjedovati jačinu bijesnog požara i biti tajanstveni kao tamna strana mjeseca.

21. Mi zapravo volimo pažnju kao i žene, i maženje, također.

22. Da smo bez emocija. Ponekad situacija nije takva da pokazujemo osjećaje. Ali, to što ih ne pokazujemo, ne znači da ih nemamo.

23. Da svaka erekcija znači da smo pohotni. Točno je da penis radi što penis želi, prenosi buzzfeed.com.

Najčitaniji članci