Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
SVESTRANI BIVŠI BRANITELJ

Cjeloživotno učenje na djelu: Franjo je elektrotehničar, vatrogasac, policajac i urar

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
Cjeloživotno učenje na djelu: Franjo je elektrotehničar, vatrogasac, policajac i urar
12
Foto: Privatni album

Od inženjera elektrotehnike i ratnog veterana do urara koji s ljubavlju popravlja stoljetne satove. Ovo je priča o cjeloživotnom učenju, zanatu i vrijednostima koje ne izlaze iz mode

Franjo Jagunić (64), obrtnik iz Jastrebarskog, nije „samo“ urar. On je inženjer elektrotehnike, vatrogasni časnik I. klase, osnivač Aero kluba Jastreb i SKI kluba u Jastrebarskom, aktivan član Streljačkog kluba te član Skupštine i Poslovnog odbora Ceha uslužnih djelatnosti u Udruženju obrtnika Jastrebarsko.

Foto: Privatni album

Kad svemu tome pridodamo i sudjelovanje u Domovinskom ratu, postaje jasno da je Franjo svestran čovjek koji ne bira lakši put već se hvata u koštac sa izazovima i ispunjava svoju svrhu.

ŠTIH PROŠLIH VREMENA Birtija Suhina hrani Zagrepčane više od 100 godina: 'Neki već treću generaciju dolaze kod nas'
Birtija Suhina hrani Zagrepčane više od 100 godina: 'Neki već treću generaciju dolaze kod nas'

Tijekom života primio je brojna priznanja i zahvalnice za svoj rad na različitim područjima, no posebno mu je drago ono Udruženja obrtnika Jastrebarsko, dodijeljeno povodom 50. obljetnice Udruženja, za značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva.

Foto: Udruženje obrtnika Jastrebarsko

Od struje do satova

Franjo se školovao u Školskom centru za strojarstvo i elektrotehniku u Klaićevoj, a potom i na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer industrijska elektrotehnika.

- Školstvo je tada, ’70-ih godina bilo jako napredno - prisjeća se Franjo svojih školskih dana - počeli smo s elektronskim cijevima, a završili s integriranim krugovima. Tehnika je išla nevjerojatnom brzinom, a školovanje ju je pratilo – kaže. 

Foto: Foto Studio 'E'

Nakon fakulteta stažirao je u poduzeću „Jaska-vino“, a potom radio u tvornici traktora RO "Torpedo" Progres - Jastrebarsko, gdje je kao jedan od voditelja u službi održavanja upravljao timom od 15 vrhunskih majstora iz raznih područja od elektroničara, električara, vodoinstalatera, finomehaničara, automehaničara... Kaže da je tamo najviše naučio - na terenu, među ljudima i na konkretnim problemima.

Godine 1991. pridružuje se Narodnoj zaštiti, prelazi u redove policije i odlazi u Domovinski rat. Vraća se 1993. godine s idejom da otvori RTV servis. Tad dobiva neobičnu ponudu - poznati urar Zlatko Fuketa iz Samobora tražio je naučnika za ispostavu u Jastrebarskom. Franjo, koji ne odbija priliku za stjecanjem novih znanja ovu ponudu prihvaća.

16. DUBROVAČKA TRPEZA FOTO U Dubrovniku se danas fino jelo! Pogledajte samo koje su delicije poslužili na Stradunu
FOTO U Dubrovniku se danas fino jelo! Pogledajte samo koje su delicije poslužili na Stradunu

Tri godine kasnije, majstor Fuketa mu ustupa radionu, ali ga nastavlja podučavati i biti mu stručni mentor.

- Moj majstor je bio doma u mehanici, a struju nije volio. Ja sam bio suprotnost pa smo se dobro nadopunjavali - prisjeća se Franjo.

Foto: Privatni album

Nakon godina rada stekao je uvjete i položio majstorski ispit za urara, uz podršku mentora Ivana Puzaka i majstora Pečanića, čiju je radionu koristio za završni ispit.

- Tu je veliku ulogu odigralo Udruženje obrtnika Jastrebarsko koje je omogućilo predavanja i tečajeve u svojim prostorijama. Tad sam shvatio koliko su takve institucije važne i odlučio da želim sudjelovati, pomagati i doprinositi gdje god mogu - kaže.

Radionica puna priča

Službeno, Franjo je svoj obrt otvorio 1996. godine i od tada radi bez prestanka - izuzetak su bili dani vojne operacije „Oluja“. Njegova radionica pravo je malo tehničko carstvo - na jednoj strani radio-aparat iz 1954., iznad njega magnetofon iz '50-ih, pokraj moderni autoradio, dva televizora, kućno kino, mikrovalna pećnica, a na njoj gramofon na kurblu. U kutu je električni pastir, a zidovi su prepuni satova od drvenih kukavica do baterijskih.

Foto: Privatni album

– Volim svoj posao jer nije monoton. Svaki dan donosi nešto novo - možda sat kakav još nisam vidio, ili najnoviju tehnologiju. Ovo nije posao za brzo bogaćenje, ali ako želiš raditi, gladan nećeš biti. Samo treba znati - radnog vremena nema - objasnio je.

Danas, kaže, više ne radi do ponoći kao nekada, ali posao je i dalje fizički i psihički zahtjevan.

- Ljudi ne vjeruju koliko je teško sjediti za stolom dva sata u komadu. Moraš biti miran, strpljiv i ne smiješ se ljutiti ako ti nešto ne ide - govori.

Odlučio je postaviti granice:

- Ne radim elektronske ni pametne satove. Za to nemam znanja ni opremu. Držim se onog kaj znam. 

Foto: Privatni album

Osim klasičnog servisiranja, održavanja i popravaka, poseban mu je užitak obnavljati staru kulturnu baštinu.

- Pokušavam sve obnoviti što vjernije originalu. Surađujem s obrtnicima drvne struke koji mi pomažu restaurirati kućišta, tako nudimo kompletnu uslugu - rekao je.

Svaki predmet ima svoju priču

Foto: Privatni album

- Jednom sam od čovjeka sa sela dobio stajaći sat koji se zove „pila“. Takav sat sam vidio samo u knjigama. Čovjek nije bio svjestan kakav raritet iz 1800-e ima. Nisam mislio da ću u svom životu imati priliku uživati radeći na takvom jednom vrijednom, dragocjenom i rijetkom primjerku. U ruke mi je jednom došao gramofon na navijanje, ko' u crno-bijelim filmovima. Kutija je bila napravljena od ružinog drveta. Bio je specifičan po tome što je imao ormar s dva krila vrata, kako su se ta vrata otvarala tako se zvuk pojačavao i smanjivao. Bio sam presretan kad sam ga uspio složiti i onda sam si pusti ploču "Mala Florami" i uživao - opisuje.

Od svakodnevnih kvarova do povijesnih rariteta

Foto: Privatni album

Najčešće popravlja klasične ručne satove, digitalne ili s kazaljkama. To su mali, svakodnevni popravci koji ne traju dugo, ali ljudima puno znače. Teže popravke, poput zidnih satova, ponekad ostavi da čekaju.

- Nema više kvalitetnih uređaja kao nekada. Ljudi to znaju i zato donose stare aparate, žele ih sačuvati baš onakvima kakvi su bili - tvrdi.

Foto: Privatni album

Iako je danas teško doći do dijelova, Franjo je uspio obnoviti i radio aparat iz 1954. godine - velik, drven, s gramofonom na vrhu. - Ljudi se čude da još radi, a onda se zapitaju, hoće li današnja tehnika izdržati 50 godina?

Što muči obrtnike danas?

Foto: Privatni album

- Problem je što se obrtnici često žale jedni drugima, ali ne sudjeluju u radu Udruženja ili Komore gdje bi mogli nešto i promijeniti. Ima puno korisnih seminara, predavanja, edukacija - samo treba doći i uključiti se. Ako ne kažeš što te muči, ništa se neće riješiti.
Kao dugogodišnji član i aktivist, Franjo apelira na kolege da se više uključe jer sustav kad zna za problem može pomoći. Franjo je za sve svoje zasluge lani dobio priznanje Obrtničke komore Zagreb – Srebrna diploma. 

Budućnost urarstva?

Foto: Privatni album

– Danas je teško naći kvalificiranog radnika. Mladi često misle da znaju, ali ovo je zanat koji se uči cijeli život. Ako ne pratiš razvoj, tehnologija te brzo pregazi - govori.

Franjo ima dva sina – jedan je kuhar, a drugi je krenuo njegovim stopama, no radi kod urara u Zagrebu zbog bolje plaće.

- Iskreno, nisam optimist po pitanju budućnosti servisa. Kad nas nekolicina otiđe u mirovinu, bojim se da će popravke zamijeniti – bacanje - rekao je.

Unatoč tome, vjeruje da ima nade.

TRAŽI DUHOVNI MIR Sjeo na magarca i iz Francuske krenuo u Indiju - do Makarske mu je trebalo više od tri godine
Sjeo na magarca i iz Francuske krenuo u Indiju - do Makarske mu je trebalo više od tri godine

- Kolege mi kažu da imaju šegrte koji su osviješteni, znatiželjni i rado uče. Ako budu dovoljno pametni da pokupe znanje majstora, moći će jednog dana dobro živjeti. Cijene usluga sve su više i sve ih je teže dobiti. Što se urarske struke tiče nadam se da neće izumrijeti jer netko treba popravljati i skupocjene Rolexe - zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: 

@finimini.podravka Jedina vrsta kontrole koja je dopuštena kada su u pitanju Fini-Mini Noodles 🍜🧙🏼 #finimininoodles #finimini #ramen #magic ♬ original sound - Fini-Mini

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
10 stvari koje svaki znak mrzi: Ribe spore vozače, Rak kritiku
JE LI I KOD VAS TAKO?

10 stvari koje svaki znak mrzi: Ribe spore vozače, Rak kritiku

Ovan mrzi one koji su previše aktivni na društvenim mrežama, Bik ne voli hvalisavce, Djevica mrzi neuredne pojedince, Vage ne podnose ovisnike, Jarac ne voli poeziju
Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli
KRAJ LJUBAVI

Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli

Vatreni Strijelci imat će hrabrosti otvoreno sve reći, a Vage, Blizanci i Lavovi će čekati da sami shvatite. Najteže će se suočiti s prekidom Ribe, Bikovi i Lavovi
Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka
ASTRO ODNOSI

Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka

Astrologija nam može pomoći razumjeti složene odnose između različitih horoskopskih znakova. Svaki znak ima jedinstvene karakteristike koje ga čine kompatibilnim ili nekompatibilnim s drugim znakovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025