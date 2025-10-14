Obavijesti

Sjeo na magarca i iz Francuske krenuo u Indiju - do Makarske mu je trebalo više od tri godine

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Sjeo na magarca i iz Francuske krenuo u Indiju - do Makarske mu je trebalo više od tri godine
Francuz putuje od Marseillea do Indije - na magarcu! | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Njegov vjerni pratitelj je magarac Titan koji vuče kola natovarena osnovnim potrepštinama. Na kolicima se čak nalazi i mali solarni panel koji mu omogućuje osnovnu opskrbu energijom

Na putu dugom tisuće kilometara, već više od tri i pol godine, Francuz Jean-Ismael Rago putuje na magarcu od Marseillea prema Indiji, sve do Mumbaija. Kaže da ga je na ovaj neobičan pothvat potaknula želja za duhovnim mirom i dubljom povezanošću s Bogom.

Francuz putuje od Marseillea do Indije - na magarcu
Francuz putuje od Marseillea do Indije - na magarcu | Video: 24sata/Matko Begovic/PIXSELL

- Nisam bio zadovoljan životom u Francuskoj. Nisam imao ništa pametnije za raditi, pa sam jednostavno krenuo - priča nam 53-godišnji putnik kojeg smo sreli na magistrali kod Makarske.

Francuz putuje od Marseillea do Indije - na magarcu!
Francuz putuje od Marseillea do Indije - na magarcu! | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Njegov vjerni pratitelj je magarac Titan koji vuče kola natovarena osnovnim potrepštinama. Na kolicima se čak nalazi i mali solarni panel koji mu omogućuje osnovnu opskrbu energijom.

Plan mu je doći do Indije za osam do deset godina, a putem želi upoznati različite kulture i ljude.

