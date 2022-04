Clint Eastwood u Carmelo vratio sladoled nakon čak 100 godina

Peterostruki dobitnik Oscara tijekom filmske karijere bio je jedan najplaćenijih glumaca u Hollywoodu, a jednako je uspješan kasnije bio i kao redatelj. Clint Eastwood uglavnom je glumio u westernima glavne junake, a redatelji su ga obožavali zbog njegove "mrke face" i činjenice da je likom podsjećao na kauboje. Početkom 80-ih Clint je bio jedan od najpopularnijih holivudskih glumaca, ali potkraj tog desetljeća slava mu je počela pomalo jenjati. Zapravo, djelomično je razlog za to bilo to što je od 1977. do 1988. živio s partnericom Sondrom Locke u kalifornijskom gradiću Carmelu, gdje je držao pub Hog's Breath Inn i restoran Mission Ranch. Mirniji život dao mu je prilike da se posveti još jednoj velikoj ljubavi, politici, stoga se kandidirao za gradonačelnika, a 8. travnja 1986. je i izabran za tu funkciju. Zarađivao je samo 200 dolara mjesečno, a tijekom dvogodišnjeg mandata uspio se obračunati s lošom birokracijom te je uredio šetalište uz more i dogradio knjižnicu. Uspjeh je bilo i micanje zabrane prodavanja sladoleda u gradiću nakon godina postojanja tog bizarnog zakona.

