Bila sam nervozna, namjerno nisam ponijela bikini kada sam krenula u svoje prvo nudističko iskustvo na nenaseljenom otoku Lokrumu u Hrvatskoj. To je bio jedini način da me strah skidanja pred strancima neće natjerati da odustanem u posljednjem trenutku. Nakon što sam 'skenirala' stjenovitu plažu, smještenu na jugoistočnom dijelu otoka, smjestila sam se na stijeni tik do mora, kako bih mogla odmah uskočiti da se osvježim, ili ako me ulovi sram, započela je priču o svom prvom nudističkom iskustvu CNN-ova novinarka Lola Méndez.

Dok joj je sunce grijalo tijelo, nelagoda što je bila gola pred drugima u javnosti ubrzo je nestala.

- Tada se brod s turistima, koji su stezali svoje fotoaparate s dugim lećama, pojavio blizu obale. Odmah sam skočila u more dopuštajući mu da me zaštiti od znatiželjnih pogleda. Unatoč toj neželjenoj situaciji, moja ljubav prema nudističkim plažama službeno je počela tog dana 2016. godine i uskoro sam ih počela posjećivati gdje god bih putovala - rekla je.

Ljubiteljica nudističkih plaža je i Darcy Tuscano, savjetnica za obrazovni razvoj, koja živi nedaleko dvije nudističke plaže u južnoj Španjolskoj.

- Divan je osjećaj skinuti sve sa sebe nakon šetnje po vrućini i uskočiti u more. To je vrlo osnažujuće. Moja djeca odrastaju bez ikakvog srama zbog svojih tijela i mogu vidjeti tijela svih formi i oblika ponosno pokazana bez imalo srama. Golotinja na plaži nije seksualna - kaže Tuscano.

Geena Truman, koja piše putopise, vjeruje da nudističke plaže pomažu maknuti stigmu s golotinje.

- Volim se skinuti gola kada je god to moguće u prirodi i obožavam dobre nudističke plaže. Radi se o slobodi i otkrivanju svog tijela u prirodnom okolišu, a takvo mišljenje imaju i mnogi drugi nudisti. Za mene, mogućnost da mogu odbaciti svoje inhibicije, zajedno s odjećom, je uistinu oslobađajuća. Prihvaćanjem svog prirodnog stanja i hvatanjem vitamina D, tamo gdje sunce obično ne dopire, prihvaćam i slavim svoje tijelo sa svim njegovim nesavršenostima. To mi je pomoglo i da prestanem brinuti o svojim 'šlaufima', strijama i ožiljcima od akni. Nudističke plaže su kao sveta mjesta na kojima ne postoji osuda. Osjećam se uistinu ugodno u svojoj koži, a u bikiniju pomalo samosvjesna u bikiniju. Volim osjećaj koji imam kada dopustim suncu da me vidi cijelu - zaključila je Truman.

Koordinatorica za studiranje u inozemstvu, Allison Yates, također je uspjela prihvatiti svoje tijelo uz pomoć nudizma.

- Kada sam vidjela sve ostale kako su opušteni dok su goli, prestala sam dopuštati svojim nesigurnostima da me kontroliraju. Usudila sam se skinuti zato što sam bila na novom mjestu i znala sam da više nikada neću vidjeti te ljude opet - rekla je.

Za one koji nikada nisu bili na nudističkoj plaži, a htjeli bi, postoji nekoliko stvari koje treba imati na umu kako bi to iskustvo bilo što ugodnije.

Prvo, provjerite da je legalno biti gol na plaži koju namjeravate posjetiti i poštujte lokalne zakone. Dobra ideja je potražiti plažu koja ima pristup uslugama koje će vam možda zatrebati, poput WC-a ili bara s pićima. Neke nudističke plaže imaju i fizičke barijere koje ih dijele od normalnih, ali većina je divlja i udaljena od gradova i mjesta.

Prema Tuscano, najbolje nudističke plaže su one koje nisu blizu utabanih staza, tako da se ne morate brinuti o prolaznicima sa znatiželjnim pogledima.

Ako ste zabrinuti zbog gledatelja, idite negdje poput nudističkog otoka Ade Bojane u Ulcinju u Crnoj Gori, gdje svi moraju biti goli.

Nema pravila koga ćete vidjeti na nudističkoj plaži, dolaze obitelji, grupe prijatelja, samci i parovi svih godišta, spolova, boje kože i seksualne orijentacije.

Odmarališta s nudističkim plažama, poput Couplesa na Jamajci, izvrsna su opcija za početnike jer se radi o zaštićenim prostorima. Bez obzira koju nudističku plažu posjetili, ponesite sa sobom nešto na čemu ćete sjediti, kremu za sunčanje i prikladnu odjeću koju nosite dok dolazite i odlazite. Ne buljite u druge koji se sunčaju. Imajte poštovanja prema svima oko sebe i nemojte se javno upuštati u seksualne aktivnosti, savjetuje Méndez.

- Iako postoje nudistički klubovi u odmaralištima i odmarališta za one koji se žele zabavljati goli u barovima, atmosfera na javnim nudističkim plažama obično je opuštena. Često idem sama i osjećam se sigurno, jer ljudi imaju tendenciju da gledaju vlastita posla i ostave vas na miru. Srećom, Chihuahua, nudistička plaža u Urugvaju gdje živim, otvorena je tijekom cijele pandemije. Mnogo sam lijepih dana tamo provela sama, s LGBT prijateljima i svojom bivšom djevojkom - rekla je Lola Méndez.

Ako ste nervozni zbog potpunog nudizma, Truman preporučuje da prvo isprobate sunčanje u toplesu.

Važno je i zapamtiti da se uvijek možete nečime pokriti i otići ako ne uživate u iskustvu. Nije sramota ako vam nudizam ne odgovara.

- Postoje i nudističke plaže koje su ekskluzivno za žene. Ženska plaža, koja je također u Ulcinju, moj je favorit. Posjetitelji tamo ne smiju ništa fotografirati pa se kupači mogu opustiti jer znaju da je njihova privatnost zaštićena. Ta plaža je i ograđena pa se ne morate brinuti ni da će vas netko gledati s puta - rekla je Truman.

Za sve one koji su proveli godinu dana u svoja četiri zida tijekom pandemijske godine, odlazak na nudističku plažu mogao bi biti jako primamljiv. Rizik za zarazu je također mali, osim ako na plaži baš nije gužva, a i takve plaže obično se nalaze na osamljenim mjestima.

Nudisti obično i jako paze na privatnost pa se sami distanciraju po plaži tako da se ni oko toga nećete morati brinuti ako se bojite zaraze, piše CNN.