Couchsurfing je idealan način da jeftino putujete, ovo su pravila

Couchsurfing je prije desetak godina bio pravi hit među mladim ljudima koji vole putovati i traže jeftino rješenje za to da provedu nekoliko dana, ponekad i nekoliko mjeseci, u nekoj svjetskoj destinaciji. Jedna od najvećih prednosti tog rješenja je da tako doista nešto jeftinije (prvenstveno za trošak smještaja, a ponekad i hrane) možete proputovati cijeli svijet, jer ljudi koji nude svoj kauč putnicima ima baš svugdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti gostiju koji nikako ne odlaze

Pokretanje videa... 00:45 Video: 24sata/pixsell

Kao što sama kovanica 'couchsurfing' kaže, riječ je o tome da preko odgovarajućih platformi potražite ljude koji su vas spremni primiti u svoj dom, da kroz određeno razdoblje spavate u njihovoj sobi za goste, ili doslovno na kauču u dnevnom boravku, i to kao da ste kod vlastite kuće, dakle koristeći kupaonicu i kuhinju, televizor i druge pogodnosti doma, u dogovoru s domaćinom.

Happy girl buying hotel or ticket in internet | Foto: Iakov Filimonov

Ponekad to može uključivati i mogućnost da vas domaćin provede gradom i pokaže znamenitosti, no pritom je važno da ste i sami spremni ponuditi sličnu uslugu, da svog domaćina kroz neko vrijeme primite u svome domu. I ne samo njega, već bilo koga tko želi putovati na taj način, jer time širite mogućnosti da iskoristite protuuslugu.

Ako se još niste okušali u Couchsurfingu, važno je imati na umu da taj način putovanja zahtijeva dobru prethodnu pripremu. Kad su u pitanju daleke destinacije ili duža putovanja, mnogi se za njih pripremaju i cijelu zimu, iako većinu onoga što je važno možete dogovoriti i u roku od 15 do 20 dana. Za neka je rješenja dobro je osmisliti i „B“ varijantu, kako na putu ne biste izvisili i ostali na cesti, odnosno provjeriti kod domaćina koliko je njegova ponuda sigurna.

Evo nekoliko glavnih savjeta za dobru pripremu:

1. Istražite svoju okolicu

Foto: ilustracija/Canva

Prije nego se upustite u dogovore oko Couchsurfinga, pregledajte iskustva po forumima i pročitajte nekoliko novinskih tekstova o tome. Raspitajte se o iskustvima među prijateljima na društvenoj mreži koju koristite. Ako je ikako moguće, donesite odluku da prvo vi nekome ponudite smještaj i budete domaćin, pa se tek onda upustite u to da sami putujete na taj način.

Stupanje u kontakt s iskusnim Couchsurferima u vašem gradu ili okolici najbolji je način da osjetite kako funkcionira Couchsurfing. Bit će vam puno jednostavnije ako prvo svoje Couchsurfing putovanje organizirate do Bjelovara ili Varaždina, nego ako odmah idete u inozemstvo. A svaki mali grad ima neki zanimljiv festival ili događanje koje se isplati posjetiti. Dakle – provjerite tko prima goste i najprije otputujte na bližu destinaciju.

2. Napravite profil

Pronađite platformu za objavu Couchsurfing profila i ispunite ga u potpunosti. Jako je važno da tu ima detalja koji govore o vašem načinu života, stvarima koje vas zanimaju, knjigama, filmovima i glazbi koju volite i vašoj misiji u životu. Ti detalji su ono što će vas povezati sa sličnim ljudima koji gledaju koga će ugostiti, odnosno pomoći će da procijenite možete li se složiti s osobom koju sami planirate ugostiti.

Na primjer, ako sami volite otići na zabave koje su vam u blizini, potražite osobu koja je navela da se na taj način zabavlja. Ako volite boravak na plaži i surfanje, najbolje upute o tome gdje se kupati ili gdje posuditi opremu dat će vam osoba koja ima iste afinitete.

Svakako naglasite u kojoj ste fazi – jeste li otvorili dom za druge, ili samo tražite smještaj. Ako nudite smještaj, nastojte objaviti što više fotografija prostora koji će vašem gostu biti na raspolaganju i navedite što više detalja o tome što sve može koristiti.

3. Pazite na pravila pristojnosti

man need woman help in packing. travel concept. man trying fit clothes in travel bag. | Foto: 123rf

Couchsurfing podrazumijeva putovanje sa što manje osobnih stvari, kako ne biste zatrpali dom domaćina. Također, pravilo je da svoje stvari držite u blizini mjesta gdje spavate, ili tamo gdje s domaćinom to dogovorite, bez stvaranja nereda, pogotovo ako je u stanu s vama više ukućana. Postoje, naravno, Couchsurferi koji žive sami, kojima neće smetati da je sve razbacano, no ako vidite da to domaćinu smeta, napravite reda.

Prljavu odjeću i rublje držite u vrećici i dogovorite s domaćinom da vam omogući da to jedan dan operete, ili ga odnesite u praonicu rublja.

4. Pitajte sve i po dva puta

S potencijalnim domaćinom najprije ćete komunicirati preko platforme na kojoj ste objavili profil. Potom je dobro iskomunicirati osnovne detalje koji su vam važni putem e-maila (na primjer o tome kakav krevet vam nude, tko će sve biti u kući dok ste tamo, možete li nekom smetati zato što je bolestan ili ima radnih obaveza, kakve su obaveze vašeg domaćina, odnosno je li više kod kuće ili izvan, je li smještaj blizu trgovina, ljekarne… i slično). Svakako trebate znati može li vam domaćin osigurati ručnike, šlape i slične potrepštine.

Na kraju dogovorite telefonski razgovor, po potrebi i nekoliko njih, da biste dobili precizne upute o tome kako doći do stana, gdje ćete preuzeti ključ ako domaćin ne bude doma i slično.

5. Provjerite i ono što se inače podrazumijeva

Raspitajte se kad domaćin liježe i ustaje i je li veliki problem to što ćete možda dolaziti kući i tuširati se nakon što je već legao. Ženama može biti bitno da je domaćin žena, odnosno da postoje žene u kući.

Većina domaćina za gostoprimstvo ne traži nikakvu materijalnu naknadu, no običaj je sudjelovati barem u dijelu troškova, u skladu s vašim financijskim mogućnostima. Zato je pametno unaprijed pitati koliko bi, na primjer, stajalo da sudjelujete u trećini ili polovici režija, ili je li u redu ako ste za tjedan dana planirali dati 50 eura.

Raspitajte se kako je domaćin zamislio da se hranite. Couchsurferi za vrijeme dijeljenja prostora često kuhaju ili naručuju zajedno, pa morate unaprijed moći procijeniti koliko bi vas stajalo sudjelovanje u troškovima nabave namirnica.

6. Istražite destinaciju

Foto: Dreamstime

Potražite na internetu neki vodič kroz grad u koji putujete, pogledajte na karti gdje se nalazi dom vašeg domaćina i kakve su veze prema dijelovima grada koje biste voljeli obići. Ako imate nedoumica, zapišite ih, kako biste mogli unaprijed pitati domaćina za najbolje rješenje.

Također, provjerite hoće li on imati vremena da vam pokaže neke znamenitosti, kako biste napravili što bolji plan puta.

7. Ne smetajte bez razloga

Većina Couchsurfera već po dolasku će vam dati svoj broj mobitela, kao i broj prijatelja ili susjeda na kojeg se po potrebi možete osloniti. No to su kontakti za nepredviđene situacije, vaš domaćin ima svojih obaveza i ne mora vam cijelo vrijeme biti na raspolaganju.

Zato vodite računa da ga ne nazivate svaki put kad pogriješite stanicu na kojoj ste trebali sići, ili zato što je frižider prazan. Pobrinite se barem za sebe.

8. Ne iskorištavajte dobru volju

Ako vaš domaćin ima karte za dobar koncert, utakmicu, ide na ranije planirani vikend s prijateljima i slično, možete se odazvati ako ste pozvani, no ne iskorištavajte dobru volju i ne namećite se. Pogotovo ne očekujte da vas odvede na koncert tako da on plaća vašu kartu, ili da plaća spa tretmane u hotelu i za vas. Ako niste u prilici priuštiti si to, ljubazno odbijte.

9. Surfajte svijetom prije puta

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kad ste spremni upustiti se u neku dalju avanturu, potražite grad (ili gradove!) koje želite posjetiti i pregledajte platforme na kojima su objavljeni profili Couchsurfera s tog područja. Tražite ljude s kojima biste se voljeli družiti nekoliko dana.

Kad pronađete nekoliko zanimljivih potencijalnih domaćina, pažljivo pregledajte njihov profil, posebno fotografije i ono što sami kažu o sebi. Pošaljite im upit za datume kad planirate putovati. Iskustva pokazuju da trebate poslati poruke na barem tri do pet domaćina, ako vam je važno da budete u nekom gradu u točno određeno vrijeme.

U poruci domaćinu slobodno naznačite i što je ono što je presudilo da mu se odlučite javiti (primjerice, vidim da voliš trčanje, možda možemo trenirati zajedno dok budem kod tebe i slično), tako ćete lakše uspostaviti komunikaciju.

10. Budite domaćin (prije nego postanete gost)

O Couchsurfingu ćete definitivno najviše naučiti kao domaćin, pa smo zato spomenuli kako je dobro primiti dva, tri gosta prije nego se odvažite na svoje prvo putovanje. Razmislite o tome što ste spremni ponuditi gostu: slobodnu sobu, kauč, ili samo madrac na napuhavanje u vašoj sobi, te procijenite očekujete li kakvu i koliku materijalnu naknadu za to - uvijek je važno dati iskrene i precizne informacije o tome.

Odredite razdoblje kad biste mogli primiti gosta te naznačite vaša očekivanja. Ako vam je važno da to bude uredna osoba, netko tko voli dobre filmove, naznačite to. Dodajte i očekivanja o tome kako ćete se hraniti (kuhate li zajedno ili ne) i slično.

Naznačite ako možete osigurati neku povlasticu gostu (na primjer, možda imate mogućnost nabaviti mu neke besplatne karte za muzeje, ili radite u restoranu gdje bi se mogao povoljnije hraniti i slično).

Nastojte istražiti događanja u svom gradu kako biste ljudima koji se odluče doći kod vas mogli reći što se isplati posjetiti.

11. Slušajte svoje instinkte

Obavite barem jedan video poziv s osobom kod koje biste trebali odsjesti i slušajte svoje instinkte. Ako vam se čovjek zbog nečega ne sviđa, odustanite dok je vrijeme. U redu je potražiti novog domaćina ako vam čovjek s kojim razgovarate ne ulijeva povjerenje.

Naravno, to vrijedi i za upoznavanje na licu mjesta - provedite neko vrijeme u razgovoru sa svojim domaćinom, da se upoznate i riješite detalje o kojima možda još niste razgovarali. Dobro je unaprijed imati ideju kako ćete se izvući ako vam nešto ne odgovara - možda možete dogovoriti telefonski razgovor s prijateljem i odglumiti da se dogodilo nešto hitno.

Važno je samo da imate i opciju "B", zato prije puta istražite mogućnost da jednu noć provedete u hostelu ili motelu.

12. Uživajte punim plućima

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Uz malo dobre organizacije, Couchsurfing može postati odličan način za to da upoznate neke gradove koje možda ne biste mogli posjetiti, kao i za upoznavanje novih ljudi i širenje kruga prijatelja. Većina Couchsurfera svoje goste voli upoznati i sa svojim prijateljima, povest će vas u zajedničke izlaske ili organizirati druženja, pa se mreža ljudi koje ćete upoznati tako dodatno širi. Poznanstva koja se na taj način steknu često prerastu u prava prijateljstva, jer ipak živite s nekim pod njegovim krovom nekoliko dana, ili upoznajete njegovog najboljeg prijatelja. Mnogi Couchsurferi kažu kako je u pravilu puno više ugodnih iskustava ljudi koje su rado uklopili u svoj život kasnije, nego neugodnih.