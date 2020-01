Vježbanje instinkta: Šesto čulo je glas koji uvijek treba slušati

Ako slušamo svoje tijelo i svjesni smo vlastitih osjećaja, mnogo su manje šanse da pogriješimo slijedeći instinkt, tvrde psiholozi. Ako se osjećamo ugroženo, naša se koža instinktivno "ježi" i na taj nam način govori da se uzmaknemo iz situacije. Istovremeno se javlja racionalni glas u nama koji govori da ne budemo smiješni pa više ni sami ne znamo kako postupiti.

Trebamo li se odlučiti za racionalan pristup ili jednostavno slušati svoj instinkt dilema je u ljubavnim, poslovnim i mnogim drugim odlukama, a odluka postaje puno jednostavnija ako naučimo prepoznati i vjerovati svom instinktu.

- Treba naučiti prepoznati razlike između instinkta i straha - kaže psihoterapeutkinja Adrianna Irvine.

Objašnjava kako je intuicija usmjerena na nešto određeno, a ne ustrašeni odmak od nečeg. Intuicija ne govori da bježimo od nečeg, već nam govori što napraviti, a samo strah nas tjera da bježimo iz situacije. Intuicija nije mistični predosjećaj, već ono što je naš mozak nesvjesno analizirao prije no što se to procesuira u svjesni dio.

Razumijevanje mozga

Svjetski bestseler "Moć razmišljanja bez razmišljanja" autora Malcolma Gladwella, objasnio je kako odlučivanje na temelju intuicije češće dovodi do boljeg ishoda nego oslanjanje na neke racionalne alate, poput zapisivanja mana i prednosti kod neke odluke.

Skeniranje mozga dobrovoljaca otkrilo je da dio mozga, nazvan ventralni paladium u velikom mozgu, snažno reagira na osjećaje iz naše podsvijesti.

Znanstvenici to nazivaju instrumentalnim učenjem, gdje instinkt prepoznaje poznate situacije i predlaže nam trenutni odgovor prije no što imamo vremena racionalno razmisliti. Tako kuća može potaknuti sjećanja iz djetinjstva, glas može podsjetiti na bliske ljude, a antipatični ljudi nas mogu podsjetiti na nekadašnje neprijatelje. Ako se odluka temelji na duboko podsvjesnim okidačima, teško da ona može biti pogrešna, tvrdi Gladwell.

Fokusiraj se na prvi odgovor

Moramo dati povjerenje svojoj prvoj reakciji u nekoj situaciji, a ne ju odmah odbaciti. Može se ispostaviti da je instinkt bio zamaskirani strah, ali ne treba automatski smatrati da taj osjećaj ništa ne vrijedi i ne može ništa pametno donijeti.

Ako nam intuicija govori nešto, trebamo ju pustiti da to kože do kraja i potom nekoliko minuta procjenjivati ima li to smisla ili ne. Ako nam se netko intuitivno čini čudan, mada nije napravio ništa zbog čega bismo mogli misliti tako, treba se fokusirati na analizu njegovih postupaka. Tako možemo "pokupiti" važna upozorenja koja bismo inače propustili.

Izazovi svoj instinkt

Stručnjaci predlažu testiranja naših instinkta na članovima obitelji i bližnjima, Možemo početi od procjene njihova raspoloženja i namjera. Poanta rada s bližnjima je eliminiranje faktora straha iz intuicije, pa nam ona može dati najpouzdaniji uvid u situaciju.

Ne ignoriraj intuiciju!

Neurobiologija tvrdi da je intuicija aktivnost koja dolazi iz desne strane mozga, a u svom se "radu" koristi dijelovima zaduženim za emocije, kreativnost i inovacije, dok je lijeva strana mozga zadužena za matematičke i činjenične analize.

Nedavna je studija pokazala da ljudi koji donose odluke bez da ih nakon toga objašnjavaju sebi i drugima, su mnogo zadovoljniji i sretniji što su upravo tako postupili, a istraživanje Sveučilišta Missouri je potvrdilo da je pozitivno razmišljanje pri odlučivanju češće povezano s našim stvarnim željama i osjećajima. Ako se osjećamo dobro i sretno, naš instinkt bolje radi, objasnili su znanstvenici.

