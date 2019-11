Djed je samo želio da popije još jedno pivo sa svojim sinovima

Kad je All Norbert Schemm (87), iz Appletona u američkoj državi Wisconsin, poželio posljednje sate života provesti okružen najmilijima, dok pijucka hladno pivo, nitko se nije mogao nadati koliko će ljudi time nadahnuti. Članovi obitelji uz njegovu samrtnu postelju su razgovarali i smijali se, prisjećajući se svega što su zajedno prošli, kad je Norbertov sin Tom 'okinuo' zajedničku fotografiju i podijelio je u obiteljskoj Whatsapp grupi.

My grandfather passed away today. Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

Nekoliko sati kasnije, kad je djed već bio mrtav, Tomov sin Adam objavio je tu fotografiju na društvenim mrežama i obitelj je uskoro bila zatečena time koliko im se nepoznatih ljudi javilo. Djedova posljednja fotografija ubrzo je imala više od 4000 komentara, 30.000 proslijeđenih Tweetova i 317.000 lajkova na Tweeteru, a pojavila se i na Redditu i drugim platformama.

- Moj djed je tijekom života bio relativno zdrav, a onda mu je dijagnosticiran rak debelog crijeva u četvrtom stadiju. U nedjelju su shvatili da to znači kraj, pa je pozvao unuke u ponedjeljak, kako bi im priopćio vijest. Fotografirali smo se posljednji put u utorak, a u srijedu je umro, napisao je Adam.

Dodao je kako mu je otac rekao da je djed želio s nama popiti pivo.

- Sad kad pogledam tu fotografiju, osjećam veliku utjehu. Djed se smiješi, radi ono što je želio u zadnjim trenucima, piše Adam. Kaže kako nije bio siguran treba li tu fotografiju podijelili na društvenim mrežama, zbog tužne prilike, ali je odlučio da hoće, jer je taj trenutak zapravo bio izuzetno lijep.

- Komentari ljudi su divni. Neki su ostavili i fotografiju s čašom pive, kojom su nazdravili u njegovo ime i očito je da je fotografija dirnula mnoge, zaključuje Adam svoju priču.

I don’t know you... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I’m so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA