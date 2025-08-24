'Croatian beauty' u Americi je žarila i palila svojim plesnim točkama kao - Tashamira

”Na nju kao umjetnicu ne djeluju opće čovječanska zbivanja, ona ih izražava svojim individualnim načinom u toliko različitim formama da svaki njezin ples dobiva svoj poseban karakter. Pored plesova koji su opće ljudske prirode, imade ona plesova koji su inspirisani u izvjesnom smislu, jednim krajem, njenom domovinom (‘Na hrvatskim livadama’), ali i južnim krajevima Saveznih Država (Carolina), odakle potječu čuvene duhovne pjesme. Ona pokazuje pokretima sve ono što tekst govori. (‘Kadikad se osjećam ko dijete bez matere’, ‘Dodjite samnom na vlak za nebo’...). Umjetnost Vere Milčinović, s nadimkom Čuća, koja je svjetski poznata pod umjetničkim imenom Tashamira, nije konvencionalna, ona nije tek puki tumač glazbene skladbe”, pišu mediji o jednoj od naših prvih plesačica koja je osvojila svijet u vrijeme kad je bila u zenitu popularnosti.

