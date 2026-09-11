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Crocs ulazi u jesen s novim ukrasima za svakodnevni stil

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Crocs ulazi u jesen s novim ukrasima za svakodnevni stil
Foto: Crocs
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S početkom jeseni vraćaju se svakodnevne rutine i prilika za osvježavanje garderobe. Crocs za novu sezonu donosi praktične i razigrane dodatke za osobni stil

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Rujan donosi povratak svakodnevnim rutinama – od odlaska u ured i na pilates do druženja s prijateljima i obavljanja obveza u gradu. S početkom nove sezone mnogi pritom osvježavaju garderobu, a modni dodaci sve češće postaju način izražavanja osobnog stila.

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Crocs je za jesensku sezonu pripremio kolekciju dodataka koji kombiniraju praktičnost i prepoznatljivu razigranost brenda. Među novitetima je Crocs Classic Belt Bag, torbica dostupna u crnoj, bijeloj, latte i ružičastoj boji, u koju stanu mobitel, ključevi i druge sitnice potrebne tijekom dana. Može se nositi oko struka i kombinirati s različitim stilovima, od ležernih do sportskih.

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Za one kojima treba više prostora, ponuda uključuje i veće modele poput torbi Classic Small Tote i Classic Medium Tote, kao i Crocs Mini Backpack, Classic Backpack i Classic Cosmetic Bag.

Detalji koji personaliziraju svaki dodatak

Crocs je predstavio i nove ukrase namijenjene personalizaciji torbi. Classic Clog Pouch Bag Charm dostupan je u više boja, dok ponudu nadopunjuju Crocs Tote Bag Charm, Classic Clog Bag Charm i Jibbitz™ Bag Charm.

Foto: Crocs

Dodaci omogućuju da se izgled torbe jednostavno prilagodi osobnom stilu, raspoloženju ili interesima, a mogu se mijenjati ovisno o kombinaciji ili prigodi.

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Među prepoznatljivim Crocs modelima i dalje je Classic Clog, koji je zahvaljujući karakterističnom dizajnu i udobnosti postao dio svakodnevnog, opuštenog stila. Model se lako kombinira s različitim jesenskim odjevnim kombinacijama, dok Jibbitz™ ukrasi omogućuju dodatnu personalizaciju.

Foto: Crocs

Jesenska kolekcija tako donosi kombinaciju praktičnih dodataka i detalja kojima se svakodnevni izgled može prilagoditi osobnom stilu.

Foto: Crocs

Crocs proizvodi dostupni su u trgovinama u Zagrebu – Arena Centar, City Center One East i Designer Outlet Croatia – te putem internetske stranice crocs.hr.

OMILJENE PAPUČE ANKETA Volite li nositi crocsice?
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