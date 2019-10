Crvena je boja moći, detaljima unesite energiju u svoj prostor

Ljubavna simbolika crvene često izgubi privlačnost kad je riječ o uređenju doma - ovu vatrenu i prodornu boju mnogi izbjegavaju ili je doziraju na kapaljku smatrajući da samo tako mogu s njom izaći na kraj.

No među stručnjacima za uređenje interijera crvena slovi kao boja koja prostoru daje posebnost. Kažu kako otpor prema crvenoj ne iznenađuje zbog njezine snage u kojoj se sudaraju proturječne emocije u rasponu od sreće do agresivnosti. Crvena između četiri zida ne mora nužno eksplodirati nego, naprotiv, može stvoriti finu dinamiku i ugodno ozračje. Točno je da crvena zahtijeva oprez kako prostor ne bi postao “nervozan”, no iznimno je svestrana i iznenađujuće prilagodljiva.

Može biti dramatična, glamurozna, razigrana ili čak prigušena. Već malo crvene donosi moćnu energiju. Za to su idealni detalji poput vaza, satova, lustera, vješalica, okvira za slike...

Ako je crvena površina veća - na primjer, namještaj, zavjesa, tepih - pustite da slobodno diše u prostoru, ne morate dodavati još crvene. Smatra se da crvena potiče tek i komunikaciju, pa se njome odlično mogu “začiniti” kuhinja i blagovaonica, to više što se crvena odlično slaže s bojom drva. U kuhinju će se sjajno uklopiti i crveni hladnjak, mikrovalna pećnica, mikser...

Strastvena crvena dobrodošla je u spavaćoj sobi, ali umjereno, u detaljima, jer u prostorijama za odmor i opuštanje ne preporučuju se vatrene boje. Budite oprezni pri uređenju dječje sobe jer crvena u većim količinama može djelovati uznemirujuće i razdražujuće. Za crvenu je mnogo “zahvalniji” dnevni boravak, u koji će se odlično uklopiti crvena sjedeća garnitura, a često su dovoljni i crveni jastuci.

Svjetliji tonovi crvene življi su i energičniji, a tamnocrvena može vizualno biti teška i čak hladna, pa dobro promislite o željenoj nijansi. Uzmite u obzir da na nijansu utječe izloženost prirodnoj, odnosno umjetnoj svjetlosti te tekstura materijala. Crvena se odlično slaže s crnom i bijelom (štoviše, preporučuje se za oživljavanje crno-bijelih kombinacija) te zlatnom i srebrnom. Kombinirati je možete i sa žutom, narančastom, ružičastom, a osobito je efektna u toplo-hladnim kontrastima sa zelenom i plavom.

Želite li zacrveniti zidove bojenjem ili tapetama, najbolje je istaknuti samo jedan zid. Ako na njega postavljate dekoracije ili namještaj, neka budu u bojama koje će se lijepo isticati na crvenoj podlozi.

