Crvena nit sudbine odnosi se na drevni azijski mit o ljubavi. Crvena nit sudbine, koja se naziva i Crvena nit braka istočnoazijsko je vjerovanje koje potječe iz Kineskih legendi. Prema ovom mitu, bogovi vezuju nevidljivu crvenu žicu oko gležnjeva onih kojima je suđeno da se međusobno sretnu u određenoj situaciji ili si pomognu na određeni način.

Prema kineskoj legendi, vjeruje se da je božanstvo zaduženo za 'crvenu nit' Yuè Xià Lǎorén, često skraćeno od Yuè Lǎo, starog boga mjesečevog ženidbenog posrednika, koji je zadužen za brak. Dvoje ljudi povezanih crvenom niti sudbinski su ljubavnici, bez obzira na vrijeme, mjesto ili okolnosti.

Ova čarobna vrpca može se istegnuti ili zapetljati, ali se nikada neće slomiti. Slatki ljubavni mitovi poput ovog pojavljuju se u mnogim kulturama širom svijeta. U japanskoj legendi crvene su niti vezane za mali prst jedne osobe i kažiprst druge. Legenda o crvenoj niti slična je zapadnjačkom konceptu srodne duše ili plamenu blizanca.

Za neke riječ 'sudbina' može izazvati osjećaj straha, kao da nemamo kontrolu nad osobom koju ćemo upoznati i u koju ćemo se zaljubiti. Odabiremo li zaista koga volimo ili je to sudbina? Odgovor je oboje.

Ljubav nas može u trenu oboriti s nogu, a naša vibracija može privući drugoga, a da ne progovorimo ni jednu riječ. Oči mogu uspostaviti vezu iz daljine, a riječi na ekranu računala mogu zapaliti plamen. Ali, čak i ako doživljavate val ljubavi i požude, morat ćete povući poteze kako biste utvrdili jeste li pronašli svoju 'Crvenu nit sudbine'.

Pa, kako shvatiti koja će vas iskra dovesti do srodne duše, a koja će brzo ispariti? Prvo, morate vjerovati u ljubav. Potrebna je hrabrost da biste krenuli za ljubavlju koju želite, ali imajte na umu da odišete energijom, a kad tu energiju uložite u pronalaženje srodne duše, stvari se počinju događati. Usmjerite svoju energiju na vrstu ljubavi koju želite i zakoni kvantne fizike će vam pomoći da je pronađete.

Niste sigurni kako usmjeriti svoju energiju na ljubav? U nastavku pogledajte sedam koraka koje možete poduzeti kako biste pronašli 'Crvenu nit sudbine' i duboko se zaljubili.

1. Naučite razliku između ljubavi i straha

Strah se može maskirati u ljubav i može postati izazov razdvojiti ih. Potrebno odobrenje, ljubav ili netko tko će vas usrećiti zapravo su znakovi straha. Umjesto toga, naučite biti zahvalni na tome tko su drugi, što donose na stol i kako u vama bude ono najbolje. Ljubavna nit bez straha poslat će vas dublje u zadovoljavajući odnos.

2. Budite ljubazni

Ljubav je ljubazna i suosjećajna. Vježbajte ljubav slušajući strpljivo s istinskom željom za razumijevanjem. Ne uzimajte stvari previše osobno, ne pokušavajte kontrolirati druge ili osuđivati njihove izbore. Zaljubljivanje u srodnu dušu zahtijevat će suosjećanje, poštovanje, dobrotu i obzir.

3. Postanite znatiželjni

Znatiželja je kritični dio ljubavi koji često zaboravimo vježbati. Postavite si ova pitanja:

Ako ste znatiželjni prema sebi i odvojite vrijeme da shvatite što želite, pronaći ćete svoju 'Crvenu nit sudbine' puno lakše.

4. Volite sebe

Mnogi od nas znaju da je ljubav prema sebi važna, ali što to zapravo znači? Voljeti sebe često znači uživati ​​u vlastitom društvu, vjerovati u svoje sposobnosti i usredotočiti se na svoje pozitivne osobine. To znači ukloniti negativne stvari koje mislimo o sebi i preuzeti odgovornost da budete najbolji što možete. Ako ste netko tko vjeruje u loše stvari o sebi i prigovara zbog njih, manja je vjerojatnost da će vas srodna duša privući.

5. Obratite pažnju na sinkronicitet

Postoji vjerovanje da u životu nema slučajnosti te da se sve događa s razlogom. Kada se stvari počnu slagati na svoje mjesto, to se naziva sinkronicitetom. Većina ljudi je toliko zaokupljena materijalnim svijetom da nikada ne primjećuje te stvari, ali ako obratite pažnju, vaša srodna duša mogla bi biti točno ispred vas.

Možda slučajno zaboravite svoj spakirani obrok istog dana kada vas kolega zamoli da mu se pridružite na ručku s novim suradnikom. Dok uživate u obroku, shvatite da ste baš kliknuli s novim suradnikom kojeg nikad ne biste upoznali da ste se sjetili svoje kutije za ručak. Ovo je sinkronicitet, koji je sličan zakonu privlačenja!

Kad god se dogodi nešto takvo, zapišite to u dnevnik i razmislite što bi to moglo značiti. Ovi vas događaji mogu samo odvesti ravno do vaše 'Crvenog niti sudbine'.

6. Vjerujte sebi i krenite u akciju

Postoji izreka koja kaže 'molite se i pokrenite noge'. Nije dovoljno nadati se ili željeti se zaljubiti u svoju srodnu dušu. Morate si vjerovati i postupati prema znakovima koji se pojavljuju. Budući da želite ostvariti nešto s namjerom, stvari će se pojavljivati ​​tijekom dana, ali možda ih nećete vidjeti odmah. Usporite kako biste primijetili što vam dolazi umjesto da to tražite.

7. Zabavite se

Ako se ne smiješite i ne zabavljate u potrazi za svojom 'Crvenom niti sudbine', nećete se uskladiti s ljubavnom energijom koju tražite. Život je zamišljen da se živi u potpunosti i trebali biste se osjećati živima od radosti. Nije dovoljno željeti ljubav i nadati se da se ona pojavi. Morate izlučivati ​​takvu energiju kako biste privukli svoju srodnu dušu, trebate voljeti sebe i pripaziti na svemir kako biste uvidjeli što vam on nudi. Neki ljudi mogu nositi crvenu nit na zapešću kao fizički podsjetnik da ostanu pozitivni, da znaju da nisu sami i da vjeruju da njihova srodna duša negdje tamo čeka samo njih, piše Your Tango.