Nakon dugog razdoblja izbivanja zbog situacije nastale pandemijom koronavirusa, smijeh, radost i veselje opet su ispunili Dječju bolnicu Srebrnjak posebnom energijom. Pozitivne emocije koje klaunovi probude za vrijeme posjete, ostaju u djeci i njihovim roditeljima još dugo nakon odlaska i daju im snagu da se suoče sa svakom situacijom, poručuju klaunovidoktori okupljeni u sklopu projekta 'Crveni nosovi', koji obilaze djecu u bolnicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako su nastali Crveni nosovi

- Sretni što smo fizički opet prisutni i u Dječjoj bolnici Srebrnjak, kako bi pružili oslonac sačinjen od trenutaka veselja, igre i smijeha, svoj djeci koja se tamo nalaze na liječenju i njihovim roditeljima, klaunovidoktori prepričali su svoje dojmove. Od trenutka kad smo ušli u bolnicu, djeca i njihovi roditelji su nam se razveselili. Željno su sudjelovali u svakom našem prijedlogu i igri. Ako vas zanimaju najbolja skrovišta za skrivanje u bolnici, slobodno se javite primarijusu Dibidusu jer ih je sve isprobao, iako, moram priznati, djeca su ga uvijek uspjela pronaći - stoji u izvještaju.

U svemu tome posebno pamte djevojčicu koja je veselo plesala uz svirku doktorice Krafnice, koja inače vješto petlja prste na strunama ukulele.

- Nakon lijepe pjesme i njezinog čarobnog glasa djevojčica je srdačno zapljeskala baš onako, kako samo djeca znaju, i nagradila je naš rad - pričaju klaunovidoktori priču koja se može pronaći i na njihovim srtranicama. Možete ju pogledati OVDJE.

Uz poštivanje svih epidemioloških mjera i bolničkih procedura, doktorica Pandolina posebnu je pažnju obratila na još jedan aspekt naše prve posjete Klinici za dječje bolnice Zagreb te nasmijala sve prisutne, pišu klaunovidoktori.

Povratak u dječje bolnice

- Prvi povratak u Kliniku za dječje bolesti Zagreb nakon godine i pol dana, donio je brojne promjene. Naime, promijenili su brojne hodnike i pružili doktorici Ici Mrvici i meni jedno potpuno novo iskustvo. Na putu su mi se našla brojna nova vrata, za koje sada sa sigurnošću možemo potvrditi da su sigurna i dobro rade, jer bilo je tu puno bliskih susreta i slučajnih zaletavanja - prisjetila se doktorica Pandolina noviteta iz bolnice.

Klaunovidoktori ističu kako se vesele svakoj novoj posjeti, sa željom da smijeh preuzme dječje bolnice i odjele.

- Neumorno nastavljamo provoditi našu misiju jer smijeh pomaže. Podržite nas i vi u tome! - stoji u priopćenju, uz koje nas podsjećaju i na detalje posjeta Klinici za dječje bolesti Zagreb. Priču o tom druženju možete pogledati OVDJE.

- U Osijeku smo prisutni online s našim programom ‘Smijeh uživo‘, koji nam omogućuje komunikaciju s većim brojem korisnika, prijenosom uživo putem interneta, do kojih s obzirom na trenutnu situaciju ne bismo mogli doći. S jasnom vizijom da se nitko, niti na trenutak, ne smije osjetiti napuštenim i zaboravljenim. ‘Smijeh uživo‘ donijeti će crvenonosne osmijehe na mjesta i do osoba kojima je to najpotrebnije. U trenutcima u kojima je pružanje potpore postalo izazov, u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Osijek, nastavljamo provoditi našu misiju kroz pomno osmišljeni umjetnički program - ističu iz Crvenih nosova.

Cilj ovog programa je nastaviti provoditi misiju pružanja radosti i veselja onima koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji.

- ‘Smijeh uživo‘ je osmišljen kako bi u ovim izazovnim vremenima pronašli put do što većeg broja djece u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom. Riječ je o programu koji se održava redovno, jer širenje radosti i podrške ne smije prestati, a provodit ćemo ga sve do ponovnog fizičkog povratka u bolnice gdje ćemo nastaviti biti razlog nečijeg osmjeha. Naša crvenonosna misija se nastavlja i sretni smo što smo prilagodili okolnostima nastalim uslijed pandemije i što pronalazimo put kojim ćemo širiti radost i donositi osmijehe. Naš cilj je uvijek vratiti se u bolnice te nastaviti našu misiju uživo.

Svi koji žele pratiti rad Crvenih nosova, ili se nadaju susretu u bolnici, OVDJE mogu pogledati njihov raspored.

- U Splitu planiramo umjetnički program „Cirkus smile“ u razdoblju od 30. kolovoza do 3. rujna, u Dječjem domu Maestral.

Prošli mjesec organizirali smo Cirkus smile u Petrinji, gdje su djeca četiri dana uz klaunovedoktore uvježbavala trikove i usavršavala cirkuske vještine. Učili smo ih žonglirati, vrtjeti trake i leteće tanjure, izvoditi trikove i druge akrobacije. Posljednji, peti dan, podigli smo cirkuski šator ispred kojeg su djeca izvela pravu predstavu za svoje roditelje i prijatelje. Sve je to dio našeg umjetničkog programa Cirkus Smile, s kojim smo djeci s potresom pogođenog područja htjeli razvedriti ljetne dane i omogućiti im da ih provedu u druženju i veselju, osnažujući ih svakom novom naučenom vještinom - pišu klaunovidoktori, uz podsjetnik na događanje iz Petrinje koji možete pogledati OVDJE.

Ljetni program i za starije

Svakog petnaestog u mjesecu na recepciju Doma za starije 'Kantrida' u Rijeci stiže u nakladi od sto komada 'Crvenonosnih novina'. Sadržajno obuhvaćaju teme koje su šarolike, zanimljive, duhovite i dotiču svakoga i križaljka koju treba ispuniti nije jednostavna. Cilj je našim čitateljima privući pažnju kroz buđenje radosti i žovijalnosti. Otisnuli smo novine s ciljem da se približimo korisnicima do kojih fizički trenutno ne možemo doći zbog uvjeta nastalih pandemijom koronavirusa. Crvenonosne novine donose uzbudljive detalje iz klaundoktorski života, poeziju, recepte i druge zanimljivosti te su jako uspješne i čitane - piši klaunodoktori.

Do sada je izdano pet brojeva 'Crvenonosnih novina' koje možete pregledati OVDJE. Šesti broj izlazi 15. kolovoza.

- U međuvremenu će se u Osijeku sestra Fina Bublina dopisivati s korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Osijek putem našeg programa 'Piši mi' to je crvenonosni program namijenjen korisnicima domova za starije i nemoćne osobe. Svjesni činjenice kako korisnici domova za starije i nemoćne osobe bez obzira na situaciju i dalje imaju potrebu za smijehom, osjećajem sreće i životne radosti osmislili smo umjetnički program 'Piši mi' kojemu je cilj donijeti smijeh i radost pomoću jednog od najstarijih načina komuniciranja – pismom. Klaunovidoktori omogućuju korisnicima doma kontinuirano dopisivanje, te na ovaj način donose osjećaj sreće, uzbuđenja i životne radosti. Sve što je potrebno za malo veselja je olovka i papir, te inspiracija ili možda neka zajednička tema - ističe se u priopćenju.

Kako funkcionira crvenonosna pošta?

U domove je postavljen crvenonosni poštanski sandučić u kojemu s korisnicima domova svakih četrnaest dana, četvrtkom, razmjenjuju crvenonosna pisma. Pokraj sandučića je kutiju s praznim papirima i kuvertama, tako da korisnici doma imaju sve što im je potrebno za napisati pismo na jednom mjestu.

- Skroz do rujna, kada pripremamo Međunarodnu školu humora, mi ćemo biti u bolnicama, posjete su redovne i minimalno jednom tjedno. Uskoro će biti poznato više informacija o samoj školi, do tada podržite nas u našem radu i zalaganju jer smijeh zaista pomaže! - poručuju Crveni nosovi.