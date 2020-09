Crveni nosovi slave 10 godina: 'Želimo se vratiti u bolnice...'

Pandemija koronavirusa spriječila je veliku proslavu i održavanje javnog panela koji je bio planiran u hotelu Westin. Ipak, svoja znanja, ideje, zapažanja i planove prezentirali su online na svojoj Facebook stranici

<p>Naš Jakov je prvo bio u čudu. Kao da se pitao što se sada događa, pogotovo zato što nam je internet veza bila sporija , ali kada su mu se klaunovi obratili imenom počeo je s njima komunicirati, pokazivati im svoje igračke i malo po malo pratiti što se sve događa. Najviše mu se svidjelo to što se klaunovi obraćali baš njemu. Bili su tu samo za Jakova. Kao da su mu prijatelji. </p><p>Napisala je to Lana, majka 3-godišnjeg dječaka koji je morao biti u samoizolaciji u tekstu koji je u rujnu objavljen na stranicama Crveni nosovi. Djetetu je teško pojasniti zašto mora biti cijelo vrijeme u kući, zašto ne smije u park ili vidjeti se s prijateljima. Iz te dječje 'noćne more' izvukli su ga klaunovi doktori koji su ovog ponedjeljka proslavili 10 godina uspješnog rada s djecom i odraslima.</p><p>Pandemija koronavirusa spriječila je veliku proslavu i održavanje javnog panela koji je bio planiran u hotelu Westin. Ipak, svoja znanja, ideje, zapažanja i planove prezentirali su online na svojoj Facebook stranici Crveni nosovi klaunovidoktori.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Svi smo bili pogođeni pandemijom koronavirusa i u ožujku smo se reorganizirali pošto nismo mogli ići u redovne vizite. Počeli smo aktivno raditi preko društvenih mreža i slagati kratke filmiće s klaunskim skečevima. Nakon toga smo krenuli s Facebook liveom. Tu nam je nedostajala interakcija s djecom i starijima i razvili smo program 'Rezerviraj klauna' gdje djeca mogu svaki dan od 14 do 17 rezervirati dva klauna - rekao nam je Nikola Dabac, umjetnički direktor klaunova doktora. Na njihovoj stranici u kalendaru mogu pronaći tih 20 minuta kad bi se željeli družiti. Iako su reakcije odlične, priznaje da je teško zamijeniti osobnu interakciju. Što se starijih tiče, njima u dvorišta domova dolazi klaunski bend koji ih uveseljava šlagerima i šansonama.</p><p>- Mi pokušavamo svim silama vratiti se u bolnice ili domove jer je to ono najvrednije. Mi smo se i prije pridržavali svih mjera, jer postoji vrijeme u godini kad hara viroza gripe.. Tada se zatvaraju onkologije za posjete, no mi smo radili pod maskama i zaštitom. Poznajemo takav sustav od ranije - kaže Dabac.<br/> U 10 godina rada obim njihova posla samo je rastao. S četiri klauna došli su do njih 26 koji se doslovno svaki dan educiraju ne bi li mogli provesti osnovnu ideju klaunova doktora, a to je vratiti osmijeh na lice svim onima koji su pogođeni nekom kriznom situacijom.</p><p>- Zadovoljan sam našim radom jer smo pokrili sve velike bolnice u Hrvatskoj. Oformili smo timove u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Najzadovoljniji ću biti kad ćemo biti dostupni svaki dan za svako dijete u svakoj bolnici - kaže Dabac.</p><p>Kako je struktura udruge rasla, rasle su i obaveze. Upisuje se svaka vizita i tako mogu reći da su navukli osmijeh preko 160.000 ljudi.</p><p>Naime, Klaunovi doktori od ulaska u Crvene noseve obavezni su završiti nastavni program u roku od pet godina. Nakon njega postaju certificirani klaunovi. Moraju proći psihologiju, sociologiju, pedagogiju te kako pristupiti djeci i starijima i nemoćnima u domovima.</p><p>- Mi želimo da klaunski posao postane profesija, najsretniji ću biti kad to postane zanimanje. Mi smo dio Red Noses International sa sjedištem u Beču koja okuplja 11 organizacija. Dijelimo znanje i ima sve više - kaže Dabac.</p><p> </p>