'Crveni Nosovi' pomažu djeci na onkologiji da se sjete radosti

Na Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti podsjećamo na moć smijeha kao saveznika u borbi protiv bolesti. "Crveni Nosovi" donose osmijeh i snagu djeci koja se liječe na onkološkim odjelima četiri hrvatske bolnice - u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, pomažući im da lakše podnesu izazove kroz koje prolaze.

Foto: Crveni nosovi

Bolničke sobe često su tihe, ozbiljne i ispunjene neizvjesnostima, osobito za djecu koja se suočavaju s malignim bolestima. No, kada u te iste sobe uđu klaunovi, smijeh, pjesma i veselje mijenjaju atmosferu. To je promjena koju "Crveni Nosovi" donose, pretvarajući bolničko okruženje u prostor nade, radosti i osmijeha.

Na pedijatrijskim onkološkim odjelima, uz medicinsku skrb, prepoznaje se važnost psihosocijalne podrške koju pružaju klaunovi. Djeca oboljela od malignih bolesti suočavaju se s visokom razinom stresa, anksioznosti i emocionalnog opterećenja zbog dugotrajnih terapija. Klaunovi djeluju kao katalizatori emocionalnog rasterećenja, pomažući djeci da izraze svoje emocije na siguran i kreativan način. Njihova prisutnost smanjuje percipiranu bol, anksioznost i povećava razinu endorfina, što pozitivno utječe na subjektivni doživljaj boravka u bolnici. Osim toga, klaunovi djeci omogućuju osjećaj kontrole u okruženju gdje su često pasivni primatelji terapijskih postupaka, čime se jača njihova psihološka otpornost.

Foto: Crveni nosovi

Na temelju brojnih istraživanja, prisutnost klaunova u bolnicama prepoznaje se kao važan dio sveobuhvatnog pristupa liječenju, koji doprinosi stvaranju pozitivne i podržavajuće atmosfere.

Martina, mama dječaka Tome, ispričala je kako su klaunovi pomogli da dječja sjećanja na bolnicu nisu ispunjena strahom od pregleda i bolnih zahvata, već pamte smijeh i radost: „Toma je obolio kad je imao dvije godine. Suprugu i meni bio je to ogroman šok, svijet nam se srušio. Prvu godinu dana Toma je proveo na onkološkom odjelu primajući teške terapije uz nuspojave i promjene raspoloženja. Sjećam se da je nestrpljivo čekao kada će klaunovi doći do njegove sobe. Kada bismo ih ugledali, osmijeh nam je izmamio od uha do uha, a sva naša pažnja bila je usmjerena na njih. Taj tren zaboraviš na lijekove i nuspojave, vidiš kako ti je dijete sretno i ne razmišljaš negativno.“

Foto: Crveni nosovi

Kada klaun uđe u sobu, on ne vidi bolesno dijete, već malog umjetnika, istraživača ili sanjara. Kroz igru i zabavu, djeca preuzimaju kontrolu nad svojim trenutkom radosti, što im daje nevjerojatnu snagu da nastave borbu protiv bolesti.

- Crveni Nosovi ne pomažu samo djeci, oni bude optimizam i kod roditelja. Smijeh zaista liječi i smatram ga obveznom terapijom za djecu u bolnici. Klaunovi svoj posao rade sa srcem i nije im lako kada dođu na onkološki odjel. Međutim, tamo gdje su djeca, nema mjesta za tugu i depresiju - zaključuje Tomina mama Martina.

Rad u bolničkim sobama zahtijeva više od šale i vesele pjesme; potrebno je duboko razumijevanje dječje psihologije, emocionalne dinamike bolničkog okruženja i specifičnih potreba djece suočene s teškim dijagnozama, kao i njihovih obitelji. Klaunovi u "Crvenim nosovima" kontinuirano se educiraju kako bi se mogli prilagoditi i uz sposobnost improvizacije reagirati trenutačno na svaku situaciju.