Crveni, žuti, bijeli - kako koji luk pripremati i koji je najzdraviji?

Luk je sjajan izvor hranjivih sastojaka, a svaka vrsta sadrži dobru dozu antioksidansa. Uz to, osigurava esencijalne hranjive sastojke i prebiotike za vaše cjelokupno zdravlje

<p>Kad pogledate osnove mnogih recepata, u mnogima ćete vidjeti luk bez kojeg mnoga jela ne uspijevaju biti toliko dobra i ukusna. Luk svakom jelu može dodati dobru bazu okusa, a sve se svodi na to kako ga koristite. Ali kako se odlučiti koji luk ćete koristit za koji recept? </p><h2>Odabir pravog luka odnosi se na okus i teksturu</h2><p>Što se tiče okusa, žuti luk je najprilagodljiviji, smatrajte ga svojim svakodnevnim lukom jer ga možete koristiti u bilo kojem receptu i nemojte ga zamijeniti s bijelim koji ima puno oštriji okus. </p><p>Ali postoji još jedan znak koji možete slijediti: vaše crijevo. </p><p>Treba napomenuti da neki ljudi imaju problema s probavom jer jedu određene vrste luka. Osim probave, nekima je možda bolje jesti sporo kuhani luk od sirovih nasjeckanih komadića. Ako se kod jedenja određene vrste luka osjećate naduto ili vas muči probava, onda možda ta određena sorta ili način kuhanja nije za vas.</p><h2>Koje su zdravstvene prednosti luka?</h2><p>Luk je sjajan izvor hranjivih sastojaka. Bez obzira koju vrstu odabrali, svaka vrsta sadrži dobru dozu antioksidansa. Sve sorte sadrže flavonoid koji se bori protiv slobodnih radikala, a poznat je kao kvercetin. Dokazano je i da kvercetin podržava kardiovaskularno zdravlje, potencijalno štiti od nekih vrsta raka i snižava krvni tlak i kolesterol. Luk je i dobar izvor prebiotika (hrana koja hrani zdrave bakterije u našim crijevima). </p><h2>Postoji li 'najzdraviji' luk?</h2><p>Bez obzira koju vrstu luka odabrali, tijelu ćete dati lijepu dozu antioksidansa, ali postoji jedna vrsta koja ima dodatnu moć u borbi protiv slobodnih radikala.</p><p>Crveni luk sadrži antocijane, a to su fitokemikalije koje mu daju crvenu nijansu. Prema medicinskim istraživanjima, ova posebna fitokemikalija ima antidijabetičko, antikancerogeno, protuupalno, antimikrobno djelovanje i bori se u borbi protiv pretilosti, a poznato je i da pomaže u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.</p><p>Ne znači da je crveni luk definitivno 'najzdraviji', ali zasigurno ima neke dodatne hranjive sastojke. Bez obzira na to, svaki luk osigurava esencijalne hranjive sastojke i prebiotike za vaše cjelokupno zdravlje.</p><h2>Kako koristiti luk u svakodnevnom kuhanju?</h2><p>Dakle kako se odlučiti koji luk ćete uzeti u trgovini? Birajte onaj koji vam se najviše sviđa zbog okusa i onaj koji odgovara vašim crijevima. </p><p><strong>Crveni luk:</strong> Crveni luk slasnog je okusa kad se peče na žaru, možete ga jesti i sirovog ili ​​u sendvičima ili s ćevapima. Sirovi crveni luk dobar je za salate i za kiseljenje. </p><p><strong>Bijeli luk</strong>: Najčešća upotreba ovog luka je u tradicionalnim osnovama. Ovaj je luk standard kada pravite juhu, umake i mnoga tradicionalna jela. </p><p><strong>Žuti luk</strong>: Njega najviše koristimo u jelima kao što su variva ili razna pečenja.</p><p><strong>Slatki luk</strong>: Slatki luk izvrsnog je okusa kad se karamelizira i koristi za vrhunska jela ili u marmeladama od luka.</p><p><strong>Mladi luk</strong>: Možete ga koristiti na mnoge načine. Pirjati ga, umiješati u juhe, salate, namaze, umake ili ga jesti sirovog. </p><p>Dodavanje luka izvrstan je način da bilo kojem jelu priuštite dobru bazu okusa, ali izvrsni su i zato jer vašem tijelu omogućuju prebiotičke i antioksidativne blagodati. Odabir najbolje opcije više je o pronalaženju sorte koja najbolje odgovara onome što kuhate (i onome što se slaže s vašim crijevima), piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/red-yellow-white-when-to-use-which-onions" target="_blank">Mind Body Green.</a></p>