Dramatičan prizor u Meksiku: Zbog suše iz jezera je ponovo 'izronila' crkva iz 16. stoljeća...

Zbog velike suše i niske razine vode u području brane Benito Juarez u gradu Jalapa del Marques, u južnom Meksiku, ponovo je 'izronila' inače potopljena crkvica iz 16. stoljeća!

Sušna razdoblja i malo vode unutar jezera koje je ograđeno branom znače manje ribolova i slabije usjeve, kaže ribar Alejandro Olivera, koji živi u blizini. Inače, do smanjenja razine vode u jezeru došlo je zbog smanjene količine padalina posljednjih godina.

Tako se krajem siječnja razina vode u brani Benito Juarez smanjila za čak 47 posto, izvijestili su lokalni mediji.

Na području gdje je sada jezero, u 16. stoljeću bio je dominikanski hram, koji je već desetljećima potopljen nakon što je 1964. izgrađena brana.

No, povremene suše znaju otkriti njegove vrhove pa i neke dijelove. Ove godine suša je tolika da je crkvica u potpunosti vidljiva.

To je omogućilo istraživačima da promatraju njene zidine i fotografima da snime čarobne fotografije, no za lokalno stanovništvo to nije dobra vijest, jer je to samo znak da ih očekuje kriza s pitkom vodom, pišu mediji.