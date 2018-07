Čudesna moć: Biljke bolje rastu uz ritmove klasične glazbe...

Svatko tko se ikad ozbiljnije bavio vrtlarstvom čuo je da je dobro razgovarati s biljkama jer tad brže rastu.

Neki su od takve njege za svoje cvijeće i druge biljke čak stvorili i vlastite rituale koji nadilaze uobičajeno vrtlarenje pod kojim podrazumijevamo zalijevanje, prihranu i okopavanje. Dapače, pokazalo se da biljke reagiraju na dodire, riječi i upućene im emocije.

Tome se ne bismo trebali previše čuditi jer nam je jasno da su i biljke žive, iako ih katkad ne doživljavamo tako. Ideja o razgovorima s biljkama potječe iz 19. stoljeća, iako su sigurno i prije neki vrtlari glasno govorili kopajući u vrtu. Tu je tezu prvi iznio 1848. njemački profesor dr. Gustav Theodor Fechner u svojoj knjizi “Duševni život biljaka“.

Šamani slušaju prirodu

Promatrajući godinama biljke, zaključio je da su i one sposobne osjećati te da im se može potaknuti rast ako ih se obasipa pažnjom i razgovorom. Dokazivao je to predivnim zdravim biljkama koje je sam njegovao. No nije bio jedini koji je vjerovao da i naši zeleni sustanovnici na ovom planetu imaju neku vrstu unutrašnjeg života.

Botaničar Luther Burbank je također ukoričio svoje spoznaje. Prema njegovu mišljenju, biljke nisu u mogućnosti razumjeti izgovorene riječi, ali su sposobne telepatski razumjeti značenje onoga što im se govori, stoga se s njima ipak može komunicirati. Osim različitih načina komuniciranja, još se jedna ljudska djelatnost pokazala kao vrlo učinkovita za biljke, a to je glazba. Sedamdesetih se počela prodavati glazba koja potiče rast biljaka i za koju se preporučivalo da se pušta biljkama.

Jedan od najpoznatijih albuma takve glazbe bio je onaj Georgea Milsteina, zubara iz New Yorka, pod nazivom “Music to Grow Plants”. Rezultat je to niza napisa koji su tad glazbi pripisivali čudesnu moć kad je riječ o djelovanju na rast biljaka.

Vjerovanja su potvrdila i znanstvena istraživanja koja su dokazala da klasična i mirna glazba uvelike utječe na poboljšan rast biljki, dok agresivna glazba može uzrokovati njihovo propadanje.

Određeni znanstveni izvori tvrde da biljke trebaju ugljični dioksid za rast, a kad ljudi govore biljkama, na njih izdišu dodatnu količinu ugljičnog dioksida. Znanstvenici smatraju da možda to potiče povoljniji rast biljaka, ali indijanski su šamani tvrdili da mogu razgovarati s drvećem jer ono ima duh.

Vežu nas nevidljive spone

Korak dalje u percepciji biljaka povelo nas je neobično istraživanje Clevea Backstera, američkog stručnjaka za detekciju laži. On je 1966. koristeći detektor laži slučajno otkrio da biljke pokazuju visoku razinu mjerljive emotivne aktivnosti koja je slična ljudskoj.

Foto: Pixabay

Spojio je detektor laži na listove dracene kako bi vidio koliko će trebati listovima da reagiraju kad je zalije. Mjerenje je pokazalo da je biljka bila sretna odmah kad je dobila vodu. Nakon toga je želio vidjeti hoće li biljka reagirati na još štogod. Namočio je listove biljke u vruću kavu, ali nije bilo mjerljive reakcije. Potom je odlučio zapaliti biljku.

Pošao je po šibice i reakcija je, kad je upalio šibicu, bila jako emotivna. Iz toga je zaključio da je biljka osjetila njegovu namjeru i reagirala strahom. Pokusi samo potvrđuju ono što ljubitelji prirode oduvijek naslućuju - da je sve što živi povezano nevidljivim sponama.

Povezivanje putem osjećaja

Kad je i znanost toliko vremena posvetila unutarnjem životu biljaka, nije stoga neobično da se razvilo mnogo učenja koja posvećuju veliku pozornost komuniciranju s biljkama u smislu postizanja viših razina svijesti, meditativnih učinaka, pa i iscjeljenja. Biljke su odraz onog dijela živog svijeta koji je međusobno usko povezan korijenjem i povezivanje s drugim svijestima im je prirođeno.

Uvijek osvijestite da biljke imaju svijest i da se najbolje povezuju s ljudima putem osjećaja. Najbolje reagiraju kad im se približavate s osjećajima ljubavi, zahvalnosti i čuđenja. Prije nego što počnete doista se povezivati s biljkama, zamislite cijeli proces u glavi, a potom ga pođite ostvariti.

Foto: Dreamstime

Najprije se opustite i vjerujte da ćete se povezati s duhom biljke. Neka vam namjere budu dobre i čiste. Idite među biljke, svejedno je jesu li vani ili u zatvorenom prostoru. Možete ponijeti papir za zapisivanje dojmova ili slikanje. Ponovno se opustite i zamislite da se povezujete s njima. Postanite svjesni njihove ljepote.

Otvorite im srce i budite poput djeteta. Kad ste otvoreni, biljke se mogu ugoditi s vama. Možete osjetiti magnetsku privlačnost koja vas mami nekim biljkama. Prilazite svakoj koja vas pozove.

Priđite svakoj s poštovanjem i zahvalnošću te osluškujte misli kojima se povezuju s vama. Biljke okružuje biomagnetska energija te aura, i vi ulazite u njihovo polje. Predstavite se biljkama, objasnite im svoje namjere i tražite dopuštenje da provedete s njima neko vrijeme. Ako ništa ne osjetite možda vam nije dobar stav ili je pogrešan trenutak.

Promotrite biljke unutarnjim osjetilima, promotrite im oblik, listove, cvjetove... Opipajte im teksturu, pomirišite je i osluhnite kako šušti. Osluhnite potom kako se vi osjećate i kako vam tijelo reagira na biljke. Postoji li riječ ili fraza kojom to možete opisati? Otpustite sva očekivanja i jednostavno budite s biljkama. Pozovite ih neka ispune praznine u vama i primite što god vam dolazi.

Obostrano iscjeljuje

Možete razgovarati s biljkom i postavljati joj pitanja. S druge strane, možda ćete primiti iscjeljenje kojeg se poslije nećete ni sjećati. Sve se može dogoditi, a možete vjerovati i da je sve što se dogodi savršeno iskustvo za vas. Poštujte svoje iskustvo. Zahvalite biljci i ostavite joj dar. To može biti sve što je prirodno i netoksično za biljku, zemlju ili lokalne životinje. To je dar iz vašeg srca.

Foto: Dreamstime

Često koristite blagoslov biljke, kao što su lavande ili latice ruže, mali kamen ili kristal, esencije cvijeća, pjesma ili jednostavno poljubac.

Zapravo učite se prilagoditi biljci kako biste bili na istoj frekvenciji. To je prirodno i lako. Slušajte svoje srce i vjerujte prvim osjećajima. Stvarate novog prijatelja i neka to bude pravi odnos intimnosti.

Indijansko povezivanje s biljkama

Jedan lijep način povezivanja s biljkama osmislio je američki mistik Joseph Rael.