Čudesna promjena: Majka troje djece izgubila 60 kg da bi mogla obući svoju haljinu iz snova

Christina Jordan, koja se morala zadovoljiti jednom od rijetkih vjenčanica koje je mogla nabaviti u svojoj tadašnjoj veličini, izgubila je 60 kilograma da bi se 'ponovno udala' za svog muža u haljini iz svojih snova na njihovu 20. godišnjicu braka. Četrdesetogodišnjakinja iz Arizone, kaže da joj je vjenčanje 2001. bio najbolji dan u životu, ali tada nije mogla nositi svoju omiljenu vjenčanicu jer joj je njezinih tadašnjih 123 kilograma ograničavalo izbor. Sada, nakon što je izgubila 60 kilograma, ponovno se udala za svog muža, noseći svoju savršenu haljinu.

Christina dijeli savjete za mršavljenje, vježbanje i jedenje svježe zdrave hrane. Nakon što se vjenčala s mužem po drugi put lakša za 60 kilograma, kako bi stala u vjenčanicu iz snova, kaže da su joj vježbanje i 'zdrava svježa hrana' pomogli da skine svu tu težinu. Majka troje djece, i sada certificirana nutricionistica, rekla je da ju je njezina težina ograničavala pri izboru vjenčanice te da se morala odlučiti za haljinu u koju može stati, a koja 'nije bila njen stil' - ali je bila jedna od rijetkih opcija u njenoj veličini, donosi Daily Mail.

Christina se cijeli život borila sa svojom težinom - pila bi gazirana pića za doručak i tijekom cijelog dana te je jela samo brzu hranu, a večeru bi završila prženim namirnicama i milkshakeom za desert. Nakon 20 godina Christina izgleda neprepoznatljivo uz pomoć potpune promjene svoje prehrane i režima vježbanja, zamijenivši brzu hranu za organske salate, smoothieje i ribu ili nemasno meso.

Par je obnovio svoje zavjete na 20. godišnjicu braka u ožujku 2021., a Christina se osjećala 'nevjerojatno' napokon noseći vjenčanicu iz snova.

- Kada smo se Derek i ja vjenčali s 18 i 19 godina, bila sam više od 45 kg teža od njega. Nije ga bilo briga. Ljubav i veza koje smo dijelili zajedno, duboko prijateljstvo koje smo imali, učinili su da vanjski izgled ne bude važan. Iako sam uživala u danu vjenčanja, moja haljina nije bila baš onakva o kakvoj sam sanjala. Vjenčanice su bile ograničene u stilovima moje veličine. U konačnici sam odabrala haljinu na temelju veličine, a ne svog osobnog stila - ispričala je Christina. U ožujku prošle godine odlučili su učiniti nešto vrlo posebno i obnoviti vjenčane zavjete te proslaviti s drugim medenim mjesecom.

- Za našu obnovu zavjeta imala sam prekrasnu haljinu koju je krojila moja dobra prijateljica koja dizajnira vjenčanice po mjeri. Osjećala sam se nevjerojatno u svojoj novoj haljini, apsolutno nevjerojatno seksi i moćno - kaže Christina, koja se bori sa svojom težinom još od malih nogu.

Kao tinejdžerica s 'ekstremno prekomjernom težinom', prisjeća se da su je tijekom škole često maltretirali zbog veličine, dok je kasnije u životu doživljavala mnoge neugodne trenutke zbog svoje pretilosti.

- Nekoć su me mučili i maltretirali zbog veličine. Bilo je trenutaka kada bi me ljudi ismijavali i to je jako povrijedilo moje samopoštovanje. Tek kad sam upoznala svog najboljeg prijatelja, koji mi je sada slučajno suprug, pomogao mi je da shvatim da sam lijepa i vrijedna da budem voljena - priča.

Christina je rekla kako joj je samopouzdanje naglo poraslo nakon što je upoznala supruga, koji ju je uvjerio da je lijepa i da će je uvijek voljeti, bez obzira na njen izgled. Suprugovo nepokolebljivo divljenje i podrška dali su joj samopouzdanje da ostvari svoje snove o gubitku kilograma i zdravlju. Tako je napravila velike promjene u načinu života koje su joj pomogle da smršavi - uključujući redovite treninge i jedenje puno zdrave, svježe hrane - što joj je pomoglo da postigne ciljnu težinu od 60-ak kilograma. Među promjenama, zamijenila je gazirana pića za vodu ili domaću limunadu od lubenice. Christina je također odbacila svoju naviku jedenja brze hrane, zamijenivši hamburgere i krumpiriće salatama, povrćem i nemasnim proteinima.

- Moj muž je uvijek bio najnevjerojatniji muškarac i posebna osoba u mom životu. Uvijek me je ohrabrivao i volio. Svakog dana od trenutka kada sam ga upoznala, Derek mi je govorio da sam lijepa. Ovakva istinita, duboka i vrijedna ljubav može pomoći svakome tko želi da se preobrazi. Svima nam je u životu potreban netko tko će nas bodriti, navijati za nas i voljeti nas bez obzira kako izgledali - kaže ona i dodaje kako uistinu vjeruje da ne bi bila osoba kakva je danas da je on nije podržao na tom putu.

Christina sada pomaže drugima da ostvare svoje snove i da postanu najbolja verzija sebe prenoseći svoje znanje kao certificirani majstor nutricionist. Napisala je i knjigu o svojim borbama i pobjedi nad svojom kilažom, pod naslovom 'Half My Size'.

- Sada kada sam smršavjela, osjećam se apsolutno nevjerojatno i kao potpuno nova osoba. Nisam ista žena kakva sam bila prije nego što sam krenula na ovo putovanje. Jača sam, mudrija i samouvjerenija. Neće biti lako, ali isplatit će se. Ako ja to mogu, onda možeš i ti - ističe Christina.