Obiteljski kaštelet kod Veprinca PLUS+

Čudo kod Opatije: Kuću iz 1684. obnovio s čak 200 majstora!

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 7 min
Čudo kod Opatije: Kuću iz 1684. obnovio s čak 200 majstora!
Foto: Privatni album

Nisam mogao dopustiti da nestane sve ono što su moji generacijama gradili. Govorio sam si: 'Ako je netko dovoljno lud da to spasi, onda sam to ja', priča Mauro Staraj

Kako izgleda obnova gotovo pola tisućljeća stare obiteljske kuće kad se u nju uloži ljubav prema precima, zna riječki kantautor Mauro Staraj, koji je dvije godine pažljivo radio na zdanju simboličnog imena Castello di papa. Otkad točno datira stara ljepotica izgrađena na bedemima srednjeg vijeka u starom gradu Veprinca ne zna se točno, ali sigurno je da je stoljećima u obitelji Staraj, čemu svjedoči rodoslovlje iz 1684. godine, kad su Maurovi preci tu živjeli.

