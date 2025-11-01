Blizanke Faye i Alex iz Engleske zatrudnjele su gotovo istovremeno unatoč problemima s plodnošću, a zbog gestacijskog dijabetesa im je zakazan isti termin poroda. Njihove bebe tako će roditi istog dana, još jedno čudo koje ih povezuje
Čudo od života! Jednojajčane blizanke rodit će na isti dan
Faye i Alex rade kao učiteljice, zajedno su studirale i prošle godine se obje udale. Sljedeći logičan korak bio je – proširenje obitelji. No, njihove su dijagnoze izgledale kao prepreka. Alex su liječnici rekli da ima problema s folikulima jajnika, dok je Faye saznala da boluje od sindroma policističnih jajnika (PCOS).
- Moja sestra je bila prilično obeshrabrena jer je mislila da nikada neće moći zatrudnjeti ili da će se morati dugo boriti. I ja sam mislila isto za sebe, da će, ako se i dogodi, trajati jako dugo, ispričala je Faye za Liverpool Echo.
Nakon proslave 30. rođendana u prosincu, odlučile su pokušati – bez velikih očekivanja.
- Obje smo pokušavale misleći – ovo bi moglo potrajati godinama, možda se nikada neće dogoditi pa zašto ne bismo barem probale, objasnila je Faye.
Čudo se ipak dogodilo – i to dvostruko. Prva je saznala Alex, koja je sestru iznenadila kutijom s pozitivnim testom i slikom s ultrazvuka. Faye je bila presretna – no samo dan kasnije, i njezin je test pokazao dvije crte.
- Kad mi je Alex rekla da je trudna, nisam mogla vjerovati nakon vijesti koje je dobila. Sljedeći dan napravila sam test i bio je pozitivan. Pomislila sam: 'Ovo je ludo!', prisjetila se Faye.
Kao odgovor, i ona je pripremila iznenađenje za sestru – kutiju s poklonima za bebu i bodijem s natpisom "Rođak br. 1". Bio je to, kaže, poseban trenutak koji nikada neće zaboraviti.
Sudbina ih ponovno spojila
U početku su im termini poroda bili udaljeni nekoliko dana – Alexin 7. studenog, a Fayein 13. studenog. No, u trećem tromjesečju obje su dobile gestacijski dijabetes, pa su im liječnici preporučili raniju indukciju.
- Sada to znači da imamo isti termin. Alex je naručena na indukciju 31. listopada, a onda su i mene pitali želim li doći istog dana", ispričala je Faye. Iako ih veseli ideja zajedničkog poroda, Faye razmišlja da ipak pričeka.
- Ako odemo isti dan, kao da tjeramo bebe da imaju rođendan na isti dan. Ako odem dan kasnije, onda je to prepušteno sudbini. No, čak i ako indukcije budu dan za danom, opet bismo mogle roditi na isti dan. Bit ćemo na istom odjelu, rađat ćemo u otprilike isto vrijeme, dodala je.
Zanimljivo je da će njihove bebe, zbog genetike, zapravo biti polubraća i polusestre, što njihovu priču čini još posebnijom.
Sestre sve svoje zajedničke trudnoćne avanture dijele na TikToku, gdje su u kratkom vremenu osvojile tisuće ljudi.
- Osjećamo se tako blagoslovljeno. To što smo trudne i što prolazimo kroz sve ovo zajedno je nevjerojatno. Naše bebe će također biti jako bliske, zaključila je Faye, poručivši da njihova priča pokazuje kako se čuda zaista događaju.
