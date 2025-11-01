Čudo od života! Jednojajčane blizanke rodit će na isti dan

Faye i Alex rade kao učiteljice, zajedno su studirale i prošle godine se obje udale. Sljedeći logičan korak bio je – proširenje obitelji. No, njihove su dijagnoze izgledale kao prepreka. Alex su liječnici rekli da ima problema s folikulima jajnika, dok je Faye saznala da boluje od sindroma policističnih jajnika (PCOS).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 trudnoća | Video: KanalRi

- Moja sestra je bila prilično obeshrabrena jer je mislila da nikada neće moći zatrudnjeti ili da će se morati dugo boriti. I ja sam mislila isto za sebe, da će, ako se i dogodi, trajati jako dugo, ispričala je Faye za Liverpool Echo.

Nakon proslave 30. rođendana u prosincu, odlučile su pokušati – bez velikih očekivanja.

- Obje smo pokušavale misleći – ovo bi moglo potrajati godinama, možda se nikada neće dogoditi pa zašto ne bismo barem probale, objasnila je Faye.

Čudo se ipak dogodilo – i to dvostruko. Prva je saznala Alex, koja je sestru iznenadila kutijom s pozitivnim testom i slikom s ultrazvuka. Faye je bila presretna – no samo dan kasnije, i njezin je test pokazao dvije crte.

Foto: Facebook/Faye Shore

- Kad mi je Alex rekla da je trudna, nisam mogla vjerovati nakon vijesti koje je dobila. Sljedeći dan napravila sam test i bio je pozitivan. Pomislila sam: 'Ovo je ludo!', prisjetila se Faye.

Kao odgovor, i ona je pripremila iznenađenje za sestru – kutiju s poklonima za bebu i bodijem s natpisom "Rođak br. 1". Bio je to, kaže, poseban trenutak koji nikada neće zaboraviti.

Sudbina ih ponovno spojila

U početku su im termini poroda bili udaljeni nekoliko dana – Alexin 7. studenog, a Fayein 13. studenog. No, u trećem tromjesečju obje su dobile gestacijski dijabetes, pa su im liječnici preporučili raniju indukciju.

- Sada to znači da imamo isti termin. Alex je naručena na indukciju 31. listopada, a onda su i mene pitali želim li doći istog dana", ispričala je Faye. Iako ih veseli ideja zajedničkog poroda, Faye razmišlja da ipak pričeka.

- Ako odemo isti dan, kao da tjeramo bebe da imaju rođendan na isti dan. Ako odem dan kasnije, onda je to prepušteno sudbini. No, čak i ako indukcije budu dan za danom, opet bismo mogle roditi na isti dan. Bit ćemo na istom odjelu, rađat ćemo u otprilike isto vrijeme, dodala je.

Zanimljivo je da će njihove bebe, zbog genetike, zapravo biti polubraća i polusestre, što njihovu priču čini još posebnijom.

Sestre sve svoje zajedničke trudnoćne avanture dijele na TikToku, gdje su u kratkom vremenu osvojile tisuće ljudi.

- Osjećamo se tako blagoslovljeno. To što smo trudne i što prolazimo kroz sve ovo zajedno je nevjerojatno. Naše bebe će također biti jako bliske, zaključila je Faye, poručivši da njihova priča pokazuje kako se čuda zaista događaju.