Cupid's Spoon: Naš barmen Đuro osvojio je treće mjesto na velikom europskom natjecanju

Bilo je veselo danas na jezeru Granešina, gdje se održalo svečano finale prvog gastro natjecanja za osobe s invaliditetom i bez odgovarajuće roditeljske skrbi - Cupid's Spoon.

Tri večeri zaredom u Hotelu Puntijar kuhari i barmeni iz europskih zemalja, uz vodstvo mentora, predstavili su svoja jela. No, samo se 6 kuhara i 4 barmena izborilo za finale. Svoja pobjednička jela i koktele s polufinala predstavili su u završnici. Cijelo natjecanje je donacijskog karaktera. Sva prikupljena sredstva bit će namijenjena podršci osobama s invaliditetom. Ostali koji se nisu izborili za finale sudjelovali su na street food festivalu i servirali male zalogaje.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ponosni smo na naš edukacijski centar i to što je on danas, a to je uspjeh u inkluziji osoba s invaliditetom u svakodnevni život i njihov doprinos zajednici. U šest mjeseci obišli smo 23 države Europe. Nije bilo lako biti u vozilu svih tih mjeseci, ali kada pogledamo sada ove prekasne ljude kako su sa velikim žarom ovih dana kuhali, presretna sam. Nakon natjecanja,

10. listopada, svi sudionici putuju u Rim, na audijenciju kod Pape, kojem će predati zastave svojih država - obratila se uzvanicima Silvija Habel iz Udruge UNUO koja je zajedno sa suprugom, chefom Vedranom Habelom, organizirala natjecanje.

Pobjednike je birao tročlani žiri, a mentori su natjecateljima pomogli u pripremi jela.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Drago mi je što sam dio ove priče. I mi profesionalci u zadnjih četiri dana imali smo što naučiti od ovih prekrasnih ljudi koji su srcem i dušom pripremali vrhunska jela. Mogu reći da imaju stvarno puno mašte - rekao je Zlatko Sedlanić, dugogodišnji kuhar Podravke.

Za pripremu koktela, natjecateljima je pomagao barmen Dominik Bečvardi.

- Drago mi je što sam dio ovog projekta. Bilo je divno ovih dana - rekao je Dominik.

Finalisti su uz asistenciju mentora i svojih pratnji profesionalno servirali sastojak po sastojak. Stol je krasila i zastava svakog finalista. Prva finalistica koja je svoje jelo predstavila je Mireille iz Luksemburga, a barmenica Ioana iz Rumunjske smiksala je koktel. Nakon prvog slijeda je Magrette s Malte okupljene je počastila pilećom roladom i prilogom od cikle. Naš predstavnik, barmen Đuro Horvat, bio je zadužen za koktel.

- Bilo je zabavno ovih dana, umorili smo se, ali sve bih ponovio. Uživajte u koktelu - obratio se Đuro gostima i dobio gromoglasan pljesak.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Treći slijed poslužio je Martin iz Austrije. Prisutni su uživali u ramsteku i palenti sa špinatom i bučom. Sve je posluženo u slatkom umaku od šljiva, a jelo je krasio kreker sa sjemenkama buče. Dok su gosti uživali u jelu, reper Marko Lasić, poznatiji kao Nered, otpjevao je hit Srce Vatreno i podigao sve na noge. Nino iz Slovenije pripremio je svinjski file u foliji s češnjakom i krokete, a sve je bilo ukrašeno kavijarom.

- Nino je sve pripremio sam i ručno rendao sastojke - rekao je njegov mentor i kuhar Zlatko.



Uz Ninov specijalitet uživalo se u koktelima koje je s puno ljubavi miksao barmen Diego iz Italije. Hardi iz Estonije pripremio je peti slijed, a Valentin iz Ukrajine koktel.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Silvija Habel pohvalila se da Udruga surađuje s drugim udrugama u Europi, a najavila je da će Grčka organizirati natjecanje na državnom nivou te tako podržati projekt Cupid's Spoon. Stoga će za iduće veliko natjecanje Grčka izabrati svoje predstavnike.



Zadnja natjecateljica Marie iz Češke pripremila je riblje okruglice s lososom i keljom koje su poslužene s rajčicom i mladim špinatom na podlozi od vrhnja i majoneze. Nakon šest sljedova i četiri koktela, komisija je proglasila pobjednike natjecanja. Amorove žlice koje krase srce i strijela, a specijalno ih je za ovu priliku izradila zlatarna Dodić, dodijeljene su najboljima.

Foto: Ema Krstic/24sata

Za najboljeg kuhara izabran je Nino iz Slovenije, a barmenica broj jedan je vesela Ioana iz Rumunjske. Drugo mjesto osvojila je kuharica Mireille iz Luksemburga, a uz bok joj je stao Valentin iz Ukrajine koji je osvojio drugo mjesto u pripremi koktela. Treći na pobjedničkom postolju kuhara našao se Martin iz Austrije, a naš barmen Đuro Horvat skakao je od sreće kada je čuo da je osvojio treće mjesto za najboljeg barmena na ovom izuzetnom i jedinstvenom europskom natjecanju.