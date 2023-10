Cupid's Spoon: Đuro (29) je sve osvojio koktelom od đumbira i predstavljat će nas u finalu...

Super sam sretan što ću još jednom koktele raditi u finalu. Sam sam ga radio, po receptu koji su mi dali, pošteno sam se naradio i isplatilo se. Nadao sam se finalu, ponosno nam je rekao Đuro (29) koji je okupljenim gostima u hotelu Puntijar druge polufinalne večeri gastro natjecanja osoba s invaliditetom i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Cupid's Spoon, priredio zanimljiv i osvježavajući koktel od đumbira. On je tako postao naš jedini predstavnik u finalu u kategoriji barmena, prvog ovakvog europskog natjecanja koji će se najbolje od njih okupiti u nedjelju 8. listopada kod jezera Granešina.

- Znate ja vam već godinu dana radim u pekari i jako sam zadovoljan. Radim od pet ujutro i to mi je draže od popodnevnih smjena koje rade barmeni - iskren je bio Đuro. Naš drugi predstavnik, Ivan Vuk (26) iz Koprivnice nije prošao u finale, ali je goste počastio okruglicama od oslića i sira uz dodatak špinata i rajčica.

Večeras su četiri kuhara i tri barmena iz skupine osoba s invaliditetom, iz Latvije, Estonije, Slovenije, Hrvatske i Mađarske pokazali što znaju i predstavili svoje delicije i koktele, a najboljih troje otišlo je u završnicu. U našeg Đuru, u kategoriji kuhara to su bili Nino iz Slovenije i Harkiv iz Estonije, oboje s Downovim sindromom.

- Nadam se da uživate u jelu, jer su i naši mentori, a i mi iz organizacije uživali s njima. Od njih se puno može naučiti, a ovakvom brigom o osobama s invaliditetom omogućujemo im pristojan život i spašavamo ih od beznadnosti - kazao je organizator ove gala večeri Vedran Habel iz udruge UNUO. Već godinama, točnije od 2009. zajedno sa suprugom Silvijom mlade s invaliditetom u Hrvatskoj uključuje u svakodnevni život i daje im smisao. Mnogi od njih, koji su tako dobili osjećaj korisnosti u društvenoj zajednici, poželjeli su se s time i profesionalno baviti, čak i otvoriti restoran.

Od jela moglo se kušati najfinijih jela, od rižota s borovnicama i šampinjonima, pilećih rolica s graškom, pa do pečenog oslića i koktela s aperolom.

Vedran je ujedno pozvao i sve zainteresirane da im se pridruže na Street food festivalu na kojem će kuhati svi sudionici koji u Zagrebu ostaju do nedjelje i podrže ovu vrijednu inicijativu inkluzije, odnosno uključivanja osoba s poteškoćama u svakodnevni život, uživajući u delicijama natjecatelja.

Njihovi timovi danas su im bili neizmjerna podrška.

- Radim s ljudima s poteškoćama svaki dan i iako imam 22 godine, volim ovaj posao. Svaki dan je s tim ljudima drugačiji, nikad nije dosadno, i naučila sam se prilagođavati. To je nevjerojatna životna škola koju imam prilike iskusiti - kazala nam je volonterka Greta iz susjedne Mađarske, koja je bodrila svoju štićenicu Alexandru koja nam je rekla da se već osjeća kao pobjednica jer je imala prilike raditi s velikim chefovima.

U cjelodnevnom kuhanju pomogli su im chefovi iz Podravke koji su bili zaduženi za njih kao mentori. I oni su uživali.

- Od deset ujutro smo zajedno. Najprije smo imali zajednički 'mizenplac', pripremne radove, pa smo polako u fazama pripremali jelo po receptima. Sami su gulili povrće, kuhali pire, neki su pekli meso, zamatali rolice, miješali koktele, a na kraju su pokazali i umijeće serviranja na tanjure, baš kao u svakoj profesionalnoj kuhinji - kaže nam specijalist kulinarstva Zlatko Sedlarić, gastro promotor Podravke. Dugi niz godina radi s djecom, održava predavanje po školama, ali ovo je za njega i njegove kolege bilo posebno iskustvo.

- Tu smo da se dijete ne ozlijedi, pomažemo zgotoviti jelo, ali isto tako slušamo njihove prijedloge i poštujemo originalne ideje koje nam daju. Time im pokazujemo da smo svi isti. i da samo kao tim možemo napredovati, a njima to danas sutra odlično dođe kada dođu na tržište rada i znaju raditi i ponašati se u timu - kaže Zlatko iz kompanije 'sa srcem'. Uz Podravku, i 24sata je medijski partner ove hvalevrijedne akcije.

Tročlani žiri brzo je donio odluku tko je najbolji, a ocjenjivalo se cjelodnevno zalaganje.

- Od mentora smo čuli koliko su se zalagali u kuhinji, a sve smo ocjenjivali u odnosu na postojeći invaliditet. Svi su oni nacionalni pobjednici u svojim zemljama, a tu su se također trudili, no mi smo svejedno morali izabrati troje najboljih - kazala nam je Ivona Šeparović iz udruge SUMSI koja ima tetraplegiju i koja je i sama kod chefa Vedrana Habela još davne 2012. godine prošla školu kuhanja, a pobijedila je i na njihovu svojevrsnom Masterchefu u Zadru.

- Živim sama i imala sam strašan strah od kuhanja, no Vedran me pogurao i rekao: 'Ma možeš ti to i sama'. Tako sam izgubila strah od otvorenog plamena i naučila na koji način što mogu spremiti, bez bojani da ugrozim sebe i sve oko sebe. Ja sam se tada odlučila napraviti svoju kuhinju po mjeri i sada sam samostalna. Kako je dao vjetar u leđa meni, tako daje i ovim mladima, i to je predivno - kazala je Ivona za kraj.

Idu na audijenciju kod Pape

Od početka 2023. godine udruga UNUO provodi Cupid's Spoon Europe, a natjecanje se provodi u 27 glavnih gradova država članica EU te na njemu sudjeluju mlade osobe s invaliditetom iz svih zemalja.

- Ovaj festival je donacijskog karaktera, a sva prikupljena sredstva biti će namijenjena podršci osoba s invaliditetom. Pobjednici finalne večeri dobit će medalje i plakete, a onda svi sudionici natjecanja 11. listopada putuju u Rim, na audijenciju kod Pape, kojem će predati zastave svojih država - objasnila je Silvija Habel.