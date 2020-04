Cure šišaju dečke, dečki šišaju sebe, a nitko od njih nije frizer

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Farbanje kod kuće: Nije vrijeme za lude tehnike - samo sigurno

Dečki kratke kose često se šišaju, a pošto su im pri ruci samo njihove partnerice, odluka je pala da upravo one skrate kosu svojim dragim momcima. No, fotografije, koje ovih dana kruže društvenim mrežama, otkrivaju loše frizerske kreacije i rezove.

Najteže je, očito, napraviti prijelaz s duže na kratku kosu, koju frizeri tako majstorski rade.

I know the feel, Trussssssss @dommmiii pic.twitter.com/kn46KP8I2y

Cure i dečki koriste mašinice za šišanje, no pošto nemaju iskustva niti znanja, frizure su smješne i nespretne. I djevojke si krate kosu i šiške, što također djeluje komično, no ionako nikuda ne idu, pa će i ta kosa uskoro izrasti.

Frizeri diljem svijeta upozoravaju da se ljudi ne šišaju sami, no ipak, sve je više onih koji i u izolaciji žele poraditi na svojoj kosi.

See how @SteveLemme & I shave our heads in the age of social distancing! @latimes https://t.co/Y4klf2qM73