Čuvajte zdravlje, smanjite unos soli - ovo su zdrave alternative

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, hipertenzija je vodeći čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti i smrtnost. Pogađa više od 1,4 milijarde odraslih osoba i uzrokuje 10,8 milijuna smrtnih slučajeva godišnje diljem svijeta. Zamjena obične soli nekom alternativom može smanjiti učestalost visokog krvnog tlaka kod starijih osoba bez povećanja rizika od epizoda niskog krvnog tlaka, pokazala je nedavna studija u Journal of American College of Cardiology.

Prema preporukama, nije dobro premašiti unos od 5 grama soli na dan. U Europi nerijetko ljudi unose i do 15 grama soli dnevno, i to najčešće unosom industrijski gotovih namirnica poput čipsa i suhomesnatih proizvoda. Umjesto obične, morske soli, birajte himalajsku. To je zdrava alternativa, a možete je obogatiti sušenim začinskim biljem i češnjakom.

Bosiljak, origano, majčina dušica i mažuran su odlični izbori kako biste začinili obroke, a možete napraviti i zamjensku sol. Sameljite crvenu papriku, češnjak u prahu i crni papar te pomiješajte.