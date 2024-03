Ako već morate piti alkohol, držite se ovih pravila kako biste smanjili štetne učinke na tijelo

Pojmovi poput 'pažljivo pijenje' i 'trijezan i znatiželjan' sve više se pojavljuju po društvenim mrežama, što pokazuje da ljudi ovu naviku uistinu shvaćaju ozbiljno. Ipak, ono što svjesno pijenje znači za jednu osobu možda nije isto kao za drugu. Naime, to je naprosto podizanje svijesti o konzumaciji alkohola i odabir pijenja kada to zaista želite, a ne samo kao refleks dok gledate utakmicu ili se pokušavate nositi sa stresom. Za one koji redovito konzumiraju alkohol, nutricionisti kažu da treba imati na umu neke stvari. Dakle, sljedećih bi se smjernica trebalo pridržavati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Kineziolog Joško Bašić govori o povećanom broju mladih koji pretjerano vježbaju | Video: Miroslav Lelas/Sanjin Strukic/Pixsell

1. Žene ne bi trebale piti više od jednog pića dnevno, a muškarci ne više od dva

Smjernice američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti definiraju umjereno pijenje kao ne više od jednog pića za žene i dva pića za muškarce svaki dan, naglasila je Christine Byrne, registrirana dijetetičarka i vlasnica Ruby Oak Nutritiona u Raleighu, Sjeverna Karolina.

- Mislim da je to prilično dobra smjernica. Te posebne smjernice također ističu da to ne znači sedam pića tjedno za žene, to znači jedno piće dnevno. Tako da ne piti pet dana i onda popiti šest pića šestog dana nije ista stvar - objasnila je Byrne.

Foto: DREAMSTIME

- Alkohol je napor za organizam i to treba preraditi, zbog čega ne možemo svih šest pića utrpati u jedan dan. Pretjerana konzumacija alkohola jedan dan i nepijenje sedam dana ili više može biti štetnije nego samo ispijanje jednog pića za žene ili dva pića za muškarce u jednom danu. Jer je organizam u stanju preraditi samo manju količinu alkohola odjednom - navodi.

Ipak, veli da jedno piće nije koktel koji kombinira gin, votku, rum i tekilu. Naime, jedno piće znači jednu pivu ili oko 2 deci vina.

Ali treba se podsjetiti da alkohol nije koristan za zdravlje.

- Važno je znati da je nedavno, mislim od prošle godine, Svjetska zdravstvena organizacija zapravo objavila da nijedna količina alkohola nije sigurna - rekla je Sumner Brooks, registrirana dijetetičarka.

- Znamo da je alkohol povezan s rakom, što ga stavlja u istu skupinu kao i duhan. Osim što je kancerogen, alkohol je i toksin i zato naše tijelo daje prioritet metaboliziranju alkohola, pa ga se želi riješiti - naglasila je Brooks.

Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije kažu da je čak jedno piće dnevno za žene i dva dnevno za muškarce još uvijek povezano s brojnim zdravstvenim rizicima.

- Dakle, za ljude koji ipak odluče piti, važno je znati da smo prešli točku tog općeg konsenzusa da piće ima zdravstvene dobrobiti - dodala je. Dovoljno je reći da samo zato što smjernice kažu da možete popiti određenu količinu alkohola svaki dan ne znači da biste trebali.

2. Ako pijete, popijte vodu nakon svakog alkoholnog pića.

To nije službena smjernica, ali savjet da nakon alkoholnog pića treba popiti čašu vode dobra je praksa koju treba slijediti, rekao je Byrne.

- Ne samo da vas hidratizira, već i usporava, a to može biti od velike pomoći. Alkohol je diuretik, što znači da vas tjera da češće mokrite i može vas dehidrirati. Ako odlučite piti više od umjerenog, pijte više vode.

Foto: Dreamstime

3. Nemojte piti na prazan želudac

Vjerojatno imate barem jedno sjećanje, iako nejasno, pijenja na prazan želudac. Iz više razloga, rekla je Byrne, piti na prazan želudac nije dobra ideja.

- Ne preporučujem piće na prazan želudac. Tako ćete se brže napiti, a to može biti problem - rekla je.

Prema Nacionalnom institutu za zlouporabu alkohola i alkoholizam, tijelo apsorbira alkohol brže kada nema hrane u želucu.

- Pijenje dok jedete može vam pomoći da se ne napijete toliko, što je dobra stvar. To bi također moglo pomoći da pijete manje jer ne samo da pijete, već i jedete. A piti manje je dobra stvar - navodi.

Dakle, ako završite na 'happy houru' s prijateljima, naručite i nekoliko zalogaja.

4. Ne zamjenjujte obroke alkoholom

Prema Brooksu, iako alkohol opskrbljuje vaše tijelo kalorijama, on mu ne daje potrebnu prehranu, poput proteina, vlakana ili masti.

- Ljudi imaju tendenciju poistovjećivati kvalitetu prehrane s kalorijama, što je jako štetno, pogotovo kada je u pitanju alkohol. Jer ako samo razmišljaju o tome koliko kalorija unose, onda će kalorije iz hrane zamijeniti kalorijama od alkohola i misliti da je to dovoljno ili da je to zdrava zamjena - tvrdi Brooks.

- Ali zapravo, prehrana se sastoji u tome da dobijemo ono što nam je potrebno: proteine, ugljikohidrate, masti, vitamine i minerale i vodu, a kada izbacujemo te stvari kako bismo održali kalorijsku ravnotežu, tada postoji prehrambeni rizik - izjavila je.

Ako obrok zamjenjujete pivom, tijelo ne dobiva nutrijente koji su mu potrebni.

5. Budite svjesni što čini prekomjerno pijenje

Byrne je naglasila da je važno znati službenu definiciju prekomjernog opijanja. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da se radi o pet ili više pića jednom prilikom za muškarce i četiri ili više pića za žene.

Foto: Dreamstime

- Mislim da je to manje nego što mnogi ljudi misle - uvjerena je Byrne.

Razmislite o tome: ako ste ikada bili na vjenčanju na kojem je bilo koktela, večere, plesa i često zabave nakon zabave, znate kako je lako popiti četiri ili pet pića tijekom slavlja.

- Ipak, samo zato što pijete više od onoga što se smatra prekomjernim pijenjem u jednoj prilici ne znači nužno da imate ovisnost o alkoholu ili problem s alkoholom. Ipak, tehnički gledano, to je definicija prekomjernog opijanja - dodaje Byrne.

6. Obratite posebnu pozornost na to zašto pijete

Za one koji odluče piti, Brooks je rekla da je važno obratiti pozornost na tri stvari:

- Učestalost i količina vašeg pijenja: procijenite kada i koliko često pijete.

- Zašto pijete: - Zapitajte se što mislim da će mi ovo piće pomoći? - navodi Brooks, dodajući da ako koristite alkohol da biste se oslobodili stresa, opustili ili bili društveniji, znajte da to možete učiniti i bez pijenja.

- Postoji li nešto drugo što možete učiniti ili popiti umjesto alkohola? - Postoji toliko mnogo načina na koje sve te stvari možemo dobiti bez pijenja - tvrdi Brooks.

- Ako kažete: ‘Pa, samo mi treba ovo piće jer se samo trebam opustiti’... taj alkohol sam po sebi zapravo nije ono što vam pomaže da se opustite. Ono što vam može dati takav učinak može biti sjedenje, odmor od onoga što radite ili druženje i promjena okruženja - pojasnila je Brooks.

I dalje se možete opustiti bez čaše vina. Mogli biste popiti sok ili otići na šetnju.

- Ako netko vjeruje da je to piće na kraju dana njihov način da se opuste, onda jednostavno ne razmišlja o drugim načinima na koje bi se zapravo mogao relaksirati - navodi Brooks.

Osim razmišljanja o vašoj namjeri s alkoholom, važno je obratiti pažnju i na sve crvene zastavice.

- Ako mislite da bi vaše pijenje moglo biti problematično, zapitajte se zašto to radite. A ako to radite da biste izbjegli određene osjećaje, onda je to nešto o čemu se treba zapitati i vjerojatno je to razlog da preispitate svoj odnos s alkoholom - zaključila je.

U tom slučaju također je dobra ideja obratiti se terapeutu za liječenje ovisnosti koji vam može pomoći.

Osim toga, promjena navika u pijenju nije lak podvig. Ako to pokušavate učiniti, dobra je ideja osloniti se na voljene osobe koje imaju sličan način razmišljanja, piše msn.