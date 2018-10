Čuvajte zglobove: Seks nakon pedesete poboljšava topla voda

Seksualno se zadovoljstvo može protegnuti do duboke starosti, no jedino treba prihvatiti to da se tijelo mijenja, ali i da ćete seks doživljavati drukčije, navodi Joan Price, seksualna savjetnica i terapeutkinja u knjizi 'The Ultimate Guide to Sex After Fifty: How to Maintain – or Regain – a Spicy, Satisfying Sex Life'.

Autorica navodi da nezadovoljstvo koje izbija zbog tjelesnih promjena ubija seksualnu želju. To potvrđuju i brojke - čak 88 posto žena nezadovoljno je, a i onih 12 posto koje su zadovoljne našle su si neku manu. Gubitku libida pridonosi i lošija kondicija, pa se kod takvih izazova partnere usmjerava da se zadovoljavaju na sve dostupne načine. Jedan od njih je ljubljenje, ali i maženje.

- U slučaju da pozicija u kojoj ste nekad uživali postaje previše naporna i ne možete je više prakticirati, tražite nove pozicije, a na kraju završite s vašom omiljenom - piše autorica.

Nekad su problem ukočeni zglobovi, a rješenje može biti tuširanje u što toplijoj, ali podnošljivoj vodi prije intimnog odnosa.

