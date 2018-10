Strast se ugasila? ‘Plan seksa’ rješenje je za zauzete parove

Istraživanja pokazuju da se ljudi već nakon godine dana braka seksaju 50 posto manje nego prije braka, kaže ginekologinja Hilda Hutcherson, autorica knjige “Pleasure: A Woman’s Guide to Getting the Sex You Want, Need and Deserve”.

No to ne mora biti tako u vašem slučaju naglašava.

Foto: Promo

- Kad osvijestite da je to nešto što se mnogima događa u braku, možete poduzeti potrebne korake da biste spriječili da se to dogodi vama. To možete postići tako da neprestano uvodite novitete u vaš seksualni život - naglašava autorica.

- Svojim pacijenticama otkrijem da seks bilježim na svojem kalendaru. To ne zvuči romantično, no ako ne planirate seks u pretrpanoj svakodnevici, vjerojatno ga nećete ni imati. Kažem suprugu da računa da ćemo se u petak navečer dobro provesti - kaže autorica. Dodaje da je uzbudljiva ideja za ljude u braku i da ponekad rezerviraju sobu u hotelu i odmaknu se od svega, makar na nekoliko sati.

No najčešći mit o seksu da on treba biti odličan svaki put.

- Problem je što žene uspoređuju svoja iskustva u krevetu s tuđima, čime stvaraju nerealna očekivanja o tome kako bi seks trebao izgledati. Primjerice, žene su mi dolazile u ordinaciju nakon što bi pogledale seriju 'Seks i grad'. Rekle bi da su mislile da su zadovoljne svojim seksualnim životom, no nakon što bi vidjele iskustva žena poput Samanthe, shvatile su da njihova iskustva nisu nimalo slična. Tad im kao liječnica naglasim da se radi o izmišljenom liku i da to nema nikakve veze sa stvarnim životom. Treba biti sretan s vlastitim iskustvom i poštovati ga - ističe dr. Hutcherson. Dodaje da je temelj dobrog seksa ljubav prema svojem tijelu.

- Kao ginekologinja, svakodnevnu susrećem žene koje su nezadovoljne barem jednim dijelom svog tijela, a seksualni život zbog toga može patiti. Za dobar seks treba naučiti voljeti svaki dio svog tijela. Tek tad ćete se osjećati doista dobro u vlastitoj koži - objašnjava autorica.

