Čuvajte živce: Ne dopustite da vas strah od virusa izbezumi

Korona virus nije šala i treba ozbiljno shvatiti činjenicu da se u zadnje vrijeme ubrzano širi te savjete da se što više možemo zadržavamo u svoja četiri zida i održavamo higijenu kako bismo se zaštitili. Važno je i biti dobro upućen u to što se događa, kako biste mogli slijediti upute stručnjaka i vlasti. No, neprestano slušanje vijesti, upozorenja i pregledavanja po nekoliko portala da biste pročitali jednu te istu informaciju, nema smisla, jer može značajno utjecati na vaše mentalno zdravlje.

Jako je važno znati odrediti 'crtu' kada oprez postaje pretjeran, odnosno kada su vaše reakcije postale pretjerane. Imajte na umu da dobra informiranost lako može prijeći u gušenje u gomili vijesti koje vas previše opterećuju. Zato mislite na to da treba prati ruke i prestati ići na mjesta gdje ima puno ljudi za koje ne znate odakle dolaze, ali vodite računa i o svome mentalnom zdravlju, piše CNN.

Evo nekoliko savjeta za to da ostanete 'uzemljeni':

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ograničite izvore informacija

- U eteru ima ima bezbroj informacija, pa je često pravi izazov odrediti koji su podaci relevantni - upozorava Lynn Bufka, pomoćnica izvršnog direktorica za istraživanje i politiku pri Američkom psihološkom udruženju. Predlaže da preuzmete kontrolu nad time koje informacije stižu do vas, i to tako da pronađete nekoliko medija u koje imate povjerenje i držite se njih. Odaberite jedan nacionalni ili međunarodni izvor, i jedan lokalni ili nacionalni izvor, kako biste mogli znati što se događa u vašoj bližoj zajednici, savjetuje.

Također, ograničite učestalost ažuriranja informacija. Naime, stvari se mogu mijenjati iz minute u minutu, no to ne znači da vijesti o korona virusu trebate pratiti kao 'prijenos uživo'. Razmislite na ovaj način: Ako vaš kraj zahvati tornado, trebate nove informacije da biste znali što se događa, no korona virus nije tornado. Možda je bolje izbjeći čitanje vijesti o njemu na društvenim medijima, na primjer, ili isključiti podsjetnik na nove vijesti.

Foto: Dreamstime

'Otkačite' od mobitela

- Pokušajte se naviknuti na to da ne znate svaku sitnicu i osjećate se dobro s malom dozom neizvjesnosti - savjetuje Bufka. Zato usporite s pregledavanjem vijesti na mobitelu. Na primjer, kad se vratite kući, ostavite ga na punjenju, tako da morate ustati i doći do njega ako nešto želite pogledati. Velike su šanse da vam se neće dati.

Tako ćete vježbati 'preskakanje' vijesti na društvenim medijima. Nije lako ograničiti vrijeme koje provodimo na tim stranicama, a to povećava mogućnost da se zatrpate vijestima iz raznoraznih izvora te komentarima vaših prijatelja, koji ne moraju biti utemeljeni. Bufka preporučuje i deinstaliranje aplikacija za društvene mreže, kako im ne biste mogli pristupati na mobitelu.

Imenujte svoje strahove

Pandemija je prilično apstraktni negativac, pa može pomoći ako sjednete i u miru definirate čega vas je zapravo strah. Mislite li da ćete se zaraziti korona virusom i umrijeti?

- Strah od smrti upada u jedan od naših osnovnih egzistencijalnih strahova, no morate razmišljati o tome kakav je vaš strah i koliko je realan. Razmislite o svom osobnom riziku i o tome kolika je vjerojatnost da ćete uopće doći u kontakt s virusom. Pa, čak i ako se realizira vaš najveći strah i oboli netko koga najviše volite, možda će trebati liječenje, možda će biti teško, no ne treba precjenjivati problem - kaže Buffka. Dodaje kako smo često spremno precjenjivati mogući problem i podcjenjivati našu sposobnost da se nosimo s tim.

Foto: Fotolia

Naravno, mogu vas mučiti i praktičniji strahovi: što ako završite u karanteni i ne budete mogli raditi, tko će čuvati djecu, ili otići po namirnice...

- Opet, ljudi imaju veće sposobnosti za upravljanje teškoćama nego što misle. Umjesto brige, razmislite o planu, o mogućim rješenjima u toj situaciji. Imate li neku štednju, može li netko od obitelji uskočiti...? Ako se pobrinete za rješenja, strahovi će postati manji.

Mislite na druge

Budući da akcija može ublažiti naše strepnje, možda biste trebali razmisliti i o tome kako možete pomoći drugima.

- Bitno je za nas kao zajednicu razmišljati o tome kako podržati pojedince koji su izloženiji zarazi zbog prirode posla i imaju manje šanse da riješe probleme, zato što su bolesni, ne mogu hodati i slično. Ako se uključite u situaciju tako da pomažete drugima, dobit ćete više uvida u stvarne učinke situacije i manje će vas opterećivati neki apstraktne strahovi.

Tražite podršku, ali mudro

Dobro je razgovarati s ljudima o situaciji u kojoj smo se našli, ali nemojte otići prijatelju ili nazivati ga zato da biste razgovarali o broju zaraženih, novim saznanjima o virusu, ili o tome kako u vašoj obitelji vlada izvanredno stanje.

- Ako ste preplavljeni strahovima, nemojte ići nekome tko strahuje jednako kao i vi. Potražite nekog tko ima staloženiji pristup i može olakšati vaš osjećaj anksioznosti. Ako nema druge, i stručna pomoć može biti opcija.

- Naravno, najčešće nije potrebno dugoročno liječenje, ali dobit ćete smjernice za ovu specifičnu situaciju - pojašnjava Buffka.

Foto: Dreamstime

Obratite pažnju na osnovne potrebe

Ukratko, nemojte se toliko zaokupiti razmišljanjem o koronavirusu da biste zaboravili osnovnu dnevnu rutinu. Vodite računa da: dovoljno spavate, hranite se zdravo, izlazite van, u šetnju, što je češće moguće, da se bavite fizičkom aktivnošću i da ne pretjerujete u posvećivanju brizi i strahovima.

Naravno, normalno je biti zabrinut i ponekad se osjećati loše. Priznajte da se bojite i imajte na umu da je to normalan osjećaj, no ključ je raditi na razumijevanju i kontekstualizaciji strahova, kako vas oni ne bi spriječili da živite normalan život.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: