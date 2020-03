'I ja ostajem doma': Mrežama se širi svijest o korona virusu

In questo momento di difficoltà sono loro che mi danno la forza per andare avanti...sono un papà impaurito e preoccupato ma cerco in tutti i modi di nn far pesare ai miei cuccioli questa situazione così drammatica e pericolosa...prego per tutti noi ma soprattutto per tutti i bambini del mondo❤️la sera quando mi ritrovo da solo le uniche cose che dico sono ....FAMMI SUCCEDERE TUTTO A ME NON IMPORTA❤️MA A LORO NN LI TOCCARE FALLI VIVERE UNA VITA PIENA DI GIOIA E FELICITÀ ❤️❤️❤️...forza e coraggio a tutte le famiglie del mondo . . . #famiglieitaliane #forzaecoraggio💪 #uniticelafacciamo💪🏻❤️🇮🇹 #iorestoacasa #figli #ragionedivita #preghiamo #preghiamoinsieme

A post shared by Domenico BAR SGAMBATI POMPEI (@domenicobarsgambati) on Mar 12, 2020 at 5:05am PDT