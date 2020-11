Čuvanje skupocjenog nakita: Čišćenje od vlage i spremanje u posebne obložene kutijice

Skupi nakit trebalo bi držati u malim spremnicima koji su presvučeni tekstilom, no valja znati i da je poludrago i drago kamenje podložno oštećenjima, pa nije dobro da su u hrpicama

<p>- Nakon nošenja ili kad nakit želite spremiti, trebalo bi ga očistiti od vlage i eventualnog znoja, ali i sitne prljavštine - savjetuje Saurabh Khandelwal iz kompanije Dhanvi Diamonds za <a href="https://m.timesofindia.com/life-style/fashion/luxury/featured/how-to-make-your-jewellery-last-long/amp_articleshow/77022186.cms">Times of India. </a></p><p>Pri čišćenju su idealne pamučne krpice, a dostupne su i pamučne rukavice, kojima je lakše baratati skupim nakitom. Dobra alternativa su i krpice koje često dolaze u kompletu s naočalama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Idealna mjesta za čuvanje nakita su male kutije s pregradama, kako bi komadi nakita bili odvojeni jedni od drugih.</p><p>Naime, kamenje se može oštetiti, mnogi nisu tako čvrsti kao što izgledaju. O načinu čuvanja nakita ovisi i njegova trajnost.</p><p>Stručnjak preporučuje profesionalno čišćenje skupocjenog nakita jednom godišnje.</p><p>Tu i tamo provjerite nakit, moguće da je neka kukica oslabila ili slično, stoga je moguće lako ga izgubiti. Iako je skup, to ne znači da nije podložan oštećenjima, to su osjetljivi detalji. No, čuvanje na pravi način svakako će smanjiti mogućnosti oštećenja.</p>