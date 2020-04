Cvijet otkriva karakter: Božur vole graciozni, orhideje lukavi...

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ljudskost na djelu: Teta Ružica svoje kupce daruje buketima...

1. Ruže

Legenda tvrdi da je ruža nastala iz suza božice Afrodite koja je prolijevala suze za svojim ljubavnikom. Zato je prva simbolika ovog cvijeta ljubav. Dakle, osobe koje vole ruže su veliki romantičari.

Oni su zaljubljeni u život, a njihova glavna karakteristika je da su puni topline i nježnosti za svakoga, ali su jako oprezni kome pružaju te emocije. Oni daju puno, ali ako ih povrijedite, pazite se njihovog 'trnja'. Putovanja i avanture mogu biti njihov način života, a očaravaju ih različite kulture i njihove karakteristike pa zato nikada ne izlaze iz stila i uvijek su u punom cvatu.

2. Božur

Osobe koje su ljubitelji božura obožavaju stil, lijepu odjeću i posjeduju neku vrstu gracioznosti. Mogu imati vrlo elegantno vjenčanje, ali i životni stil. Također, pošto se božur uvozi sa svih krajeva svijeta, ove osobe se osjećaju ugodno u bilo kojoj zemlji koju posjećuju.

3. Magnolija

Magnolija je najstariji poznati cvijet, predivnog je mirisa i jedinstvenog izgleda. Ljudi koji vole ovo cvijeće su vrlo posebni i otmjeni te često dolaze iz bogate i intelektualne obitelji. Isto tako, skloni su orijentalnom stilu, mistici i duhovnosti.

4. Hortenzija

Raspoloženje ovih osoba se mijenja s godišnjim dobima, baš poput boje hortenzije.. Oni su vrlo osjetljivi i pomalo intenzivni u svojim društvenim krugovima, ali i radnom okruženju. Također, hortenzije upijaju vodu preko svoje 'glave' pa tako i njihovi ljubitelji obožavaju sve što je povezano s vodom i ljetom.

5. Orhideja

Za orhideju se kaže da je cvijet uspješnih ljudi. Naime, osobe koje vole orhideje su vrlo lukave i pomalo tajanstvene. Ljubitelji orhideje su također i samouvjereni, spretni te hrabri ljudi.

Njih krasi i odvažnost i spremnost na pomoć te visoka razina empatije za druge ljude. Svoje osobine nikad ne pokazuju na prvu, pa se može reći da su pomalo samozatajni. Takve su osobe najčešće vezane za neki kreativni posao, pa ga često ljudi iz modnog svijeta nazivaju svojim cvijetom. Što se tiče putovanja, ove osobe vole egzotične destinacije.

6. Tulipan

Kod osoba koje vole tulipane, odjeća, ukus u hrani i životno iskustvo variraju kao i boje tulipana. To bi značilo da ovi ljudi vode bogat i raznolik društveni život, skloni su eksperimentiranju, mrze dosadu i predvidljivost.

7. Ljiljani

Poznata cvjećarka iz New Yorka Meredith Vaga Perez otkriva da ljudi koji vole ovu vrstu cvijeća su vjerojatno blagoslovljeni vitkim tijelom, dugim nogama te zavidnom kolekcijom cipela. Također, oni su vrlo neovisni u svojim odnosima. Sami sebi su dovoljni i ponosni su ljudi. Naime, to je zato što su ljiljani jedni od rijetkih cvjetova koji se samooprašuju, pa se to tako odražava i na ljubitelje ovog cvijeća.

8. Narcis

Uz narcise se veže mit o Narcisu koji je imao puno obožavateljica, ali je njegovo srce uvijek ostalo nedostižno. Zato se danas ljubitelji narcisa tako i karakteriziraju. Oni su samozatajni, pomalo zatvoreni i ranjivog srca. Karakterizira ih i to što su analitični i oprezni.

9. Iris

Iris je nježan cvijet koji simbolizira nadu i slavu. O ljubiteljima ovog cvijeta možemo reći da su puni dostojanstva, hrabrosti i pozitivne energije. Na ove se osobe uvijek možete osloniti bez bojazni da će vas iznevjeriti.

10. Kale

Prvi dojam koji ostavlja ovaj cvijet je dojam elegancije i profinjenosti, a takva je i osobnosti ljubitelja kala. Osobu koja voli kale krasi sofisticiranost i čvrst stav koji se ne može tako lako poljuljati. Oni su ljubitelji estetike, lijepih interijera i života na visokoj nozi.

