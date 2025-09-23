Obavijesti

BROJNE AKTIVNOSTI DILJEM GRADA

Cvjetni trg oživio sportom i zajedništvom: Deseti Europski tjedan sporta otvorili u Zagrebu

Piše 24sata,
Cvjetni trg oživio sportom i zajedništvom: Deseti Europski tjedan sporta otvorili u Zagrebu
Foto: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske

Otvorenju su prisustvovali i poznati sportaši Zrinka Ljutić, Robert Seligman i Zoran Primorac, sportski dužnosnici Frane Žanić i Sanda Čorak, voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević...

Vrijeme je da se pokrenemo! Zagrebački Trg Petra Preradovića danas je pretvoren u središte pokreta, zabave i zdravog načina života. Upravo ovdje započeo je Europski tjedan sporta, koji u Hrvatskoj provodi Ministarstvo turizma i sporta, s ciljem da građane potakne da budu aktivni i da sport i tjelesnu aktivnost učine dijelom svoje svakodnevice.

„Ove godine obilježavamo 10 godina od pokretanja ove inicijative Europske komisije i s ponosom možemo reći da Hrvatska u njoj sudjeluje od samih početaka. Posebno mi je drago što smo u tom razdoblju kroz 60 nacionalnih i 700 lokalnih događanja čak 330.000 građana potaknuli na bavljenje tjelesnom aktivnošću. Europski tjedan sporta odlično se uklapa i u sve naše strateške smjernice i aktivnosti Vlade kojima potičemo građane, a pogotovo djecu i mlade, na bavljenje sportom. U našim mandatima ušesterostručili smo izdvajanja za sport čime smo istovremeno višestruko povećali sredstva za potporu programima lokalnog sporta, županijskim sportskim zajednicama, ali i izgradnji i obnovi sportske infrastrukture. Želimo omogućiti svim našim građanima optimalne uvjete za bavljenje sportom, a vjerujem kako je ovaj tjedan idealna prilika da svatko za sebe pronađe adekvatnu tjelesnu aktivnost“, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Foto: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske

Otvorenju su prisustvovali i poznati sportaši Zrinka Ljutić, Robert Seligman i Zoran Primorac, sportski dužnosnici Frane Žanić i Sanda Čorak, voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević te zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac kao izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora.

Foto: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske

Cvjetni trg pulsirao je snagom, sportom i zajedništvom! Posjetitelji su mogli isprobati inovativnu sportsku tehnologiju – od EMS tajica do egzoskeleta – te sudjelovati u mini turnirima i poligonima, ali i treningu koji je vodio Mario Mlinarić. Najs(p)retniji natjecatelji osvojili su nagrade, dok su svi uživali u zdravim zalogajima, smoothiejima, plesnim i akrobatskim točkama, dinamičnim zumba izvedbama i spektakularnim cirkuskim prezentacijama sa sportskim rekvizitima.

Povodom jubilarnog izdanja, na Cvjetnom trgu je postavljena i retrospektivna izložba koja kroz fotografije, video materijale i poruke ambasadora donosi najzanimljivije trenutke svih prethodnih izdanja u Hrvatskoj. Građani izložbu mogu posjetiti još tjedan dana, a putem QR koda dobiti #BeActive savjete i inspiraciju za vlastiti aktivni život.

Foto: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske

U sljedećih tjedan dana, sve do 30. rujna, u cijeloj zemlji očekuju vas brojne besplatne sportske aktivnosti, s posebnim naglaskom na važnost rekreacije u školama, na radnom mjestu i u lokalnim zajednicama te na uključivanje svih generacija. Pogledajte raspored pronađite trening baš za sebe.

Deseta godina Europskog tjedna sporta šalje jasnu poruku: sport povezuje i donosi zdravlje svima, bez obzira na dob ili kondiciju. Zagreb je danas pokazao kako zajedništvo kroz aktivnost može biti spektakularno iskustvo za sve!

