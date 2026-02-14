Sanja iz Nove Gradiške: 'Prošla sam 30 kemoterapija i radila cijelo vrijeme. Nema predaje!'

Sanja Müller Zoričić, ravnateljica Ekonomske i elektrotehničke škole u Novoj Gradiški, suočila se 2018. godine s dijagnozom koja mijenja život metastatskim, neoperabilnim karcinomom pluća, unatoč tome što je cijeli život nepušač. Danas, gotovo osam godina kasnije, i dalje svakodnevno dolazi na posao, vodi školu i otvoreno govori o svojoj bolesti u razgovoru za 24sata.

- Sve je počelo bez dramatičnih simptoma. Nije bilo bolova ni klasičnih znakova upozorenja. Samo uporan, suhi kašalj koji je trajao gotovo tri mjeseca. Nisam iskašljavala ništa, normalno sam funkcionirala, radila, odrađivala sam obveze ravnateljice. U početku sam mislila da je riječ o alergiji ili problemima sa sinusima. Tek nakon RTG snimke pokazalo se da je promjena velika. CT u Novoj Gradišci potvrdio je karcinom pa sam završila na Klinici za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu, gdje se liječim i danas - govori nam Sanja Muller Zoričić.

Tumor se nalazi iza srca i zbog svoje pozicije te metastatskog tipa nije, kaže, operabilan. Iako je kontaktirala i kirurge za koje se govori da “operiraju nemoguće”, operacija nije bila opcija. Liječenje joj se, opisuje, temelji na kemoterapijama i zračenju. Do sada je, kaže, prošla 30 ciklusa kemoterapije, zatim period terapije u obliku tableta, potom još 12 ciklusa, a terapiju u tabletama uzima i danas. Kroz sve to vrijeme je radila. U jednom je razdoblju imala metastaze na mozgu, koje su zračene, a sad se, kaže nam, liječi zbog metastaza na kralježnici.

- Redovito obavljam magnetske rezonance glave i kralježnice. Svakog mjeseca idem na Jordanovac, a termini za pretrage unaprijed su mi dogovoreni. Dani pregleda znaju biti dugi, čeka se satima, no svjesna sam da sustav radi pod velikim opterećenjem. Nije da se ne radi, samo nas je puno - dodaje Sanja. Sve oko liječenja prepušta svojem liječničkom timu. Ima potpuno povjerenje u njih.

- Vjerujem struci i medicini, a alternativne metode ne smatram rješenjem. One mogu oslabiti imunitet ili dati dodatni poticaj ‘podstanaru’, kako zovem karcinom - kaže Sanja. Zato se drži isključivo preporučene terapije i brine o imunitetu koliko može. Snagu joj daju obitelj, prijatelji i kolege iz škole. Podrška je, kaže, presudna.

- Kad dođu teži trenuci i padovi, uvijek se nađe netko tko me nasmije i vrati mi snagu - otkriva dodajući kako svoju dijagnozu ne skriva. Kolege znaju kroz što prolazi. Otvoreno, dodaje, govori o bolesti, svjesna da rak pluća i dalje prati stigma, osobito zbog česte povezanosti s pušenjem. I sama ističe da nikad nije bila pušač. Time želi razbiti predrasudu da je riječ isključivo o “bolesti pušača”.

- Poručujem mladima da trebaju paziti na zdravlje i reagirati na vrijeme, jer ako se bolest rano otkrije, ima spasa - navodi Sanja. Škola kojom ravna aktivno sudjeluje i u podizanju svijesti o raku pluća. Organizirali su autobus učenika za maraton Udruge Jedra, koja promiče borbu protiv ove bolesti. Budući da je riječ o elektrotehničkoj školi, učenici su sudjelovali u printanju logotipa udruge i uključili se u aktivnosti podrške.

U ožujku će se, ističe, navršiti punih osam godina od dijagnoze. Za nju je to osam godina terapija, kontrola, zračenja i neizvjesnosti, ali i osam godina rada, vođenja škole, planiranja i stvaranja, jer ne dopušta da je dijagnoza definira kao pacijenticu.