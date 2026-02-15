Veliki tjedni horoskop: Djevici je nova veza na pomolu, Vaga je snalažljiva, a Rak u super formi

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Izbjegavajte tračanje kolega i udruživanja u grupice jer ćete se uvući u probleme. Sa svima održavajte dobre odnose, a ako vidite da vas netko pokušava pridobiti u svoj klan, samo se odmaknite.

LJUBAV -Zauzete Ovnove će privući miris „zabranjenog voća“, no ne stavljajte vezu na kocku zbog trenutka slabosti. Slobodnima će se udvarati zauzete i neiskrene osobe, pa pazite s kime ulazite u vezu. Nekima bivši partner ponovno ulazi u život.

ZDRAVLJE - Planeti ističu vašu osjetljivost pa će vam trebati sna i odmora u velikim količinama. Da li zbog sebe ili bolesnog člana obitelji, češće ćete posjećivati medicinske ustanove. Povećava se sklonost glavoboljama.

Najbolji dan: 20. veljače

Najlošiji dan: 18. veljače

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Isticat ćete se aktivnošću, radnom energijom i ambicioznošću u obavljanju poslovnih zadataka. Bit ćete zapaženi i traženi. Mogli biste dobiti željeni zajam i odštetu ili ući u isplativ posao. Pazite što odlučujete 17.2. !

LJUBAV - Predstoje vam romantični susreti, a možda i nova ljubav. Jaki planetarni utjecaji pomoći će vam da se istaknete, nekog zavedete i dobijete potvrdu svojih kvaliteta. Brakom vezani bit će jako bliski s partnerom i mnogo toga zajednički planirati.

ZDRAVLJE - Za vas i vašu tjelesnu predispoziciju je najvažnije da što više budete fizički aktivni. Pomrčina Sunca 17.2., vas poziva na oprez - mogli biste se osjećati umorno i bezvoljno ili će vam se neke tegobe pojačati.

Najbolji dan: 15. veljače

Najlošiji dan: 17. veljače

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Bit ćete izvor dobrih ideja, bilo za nove poslove ili za poboljšanje postojećih. No ipak vam se savjetuje oprez jer vas nepovoljni Merkur izlaže stresu i sklonosti rizicima, pa u svemu budite mudri i taktični.

LJUBAV - Dobitna ljubavna kombinacija bit će skromnost i jednostavnost. Raščlanjivanje ljubavnog stanja zamijenite povjerljivošću i razmjenom toplih osjećaja. Ne dopustite da vam se roditelji i rodbina upleću u vezu ili brak – izborite se za sebe i partnera.

ZDRAVLJE - Bit ćete raspoloženi pa ćete problemima prilaziti s više optimizma i volje za njihovo rješavanje. Ipak, pripazite kako se vaše dobro raspoloženje ne bi pretvorilo u hiperaktivnost i pretjerano trošenje energije.

Najbolji dan: 16. veljače

Najlošiji dan: 19. veljače

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Znat ćete kome i što u određenom trenutku treba reći, pa će do izražaja doći vaš dar za diplomaciju. Planeti će pobuditi vaš interes za putovanje u inozemstvo ili odrađivanje posla u udaljenom gradu.

LJUBAV - Sva vrata vam se počinju otvarati. Vrijeme je da krenete u ostvarivanje onog što želite. Netko tko živi u inozemstvu ili osoba koja živi u vašem gradu ali često putuje, potpuno je ušla u vaše srce i misli. Pred prekrasnim ste ljubavnim otkrićima.

ZDRAVLJE - Vaša će tjelesna forma biti na zavidnoj razini. Bit ćete otporniji na bolesti pa vas neće mučiti ni vaše kronične boljke. No Sunčeva pomrčina 17.2. mogla bi biti uzrokom tjeskobe, umora ili nesanice.

Najbolji dan: 18. veljače

Najlošiji dan: 15. veljače

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Financijska sigurnost bit će vam od velike važnosti. Mogli biste započeti štednju, otvoriti životno osiguranje ili dignuti zajam za ulaganje u novi posao. Ne upuštajte se u previše rizične pothvate.

LJUBAV - Bit ćete osjetljiviji na partnerovo ponašanje pa ćete burno reagirati na sve što ne bude po vašem ukusu. Odnos će se naći u prolaznom komunikacijskom grču, a moguć je i prekid veze, no brzo ćete je obnoviti jer nećete moći jedno bez drugog.

ZDRAVLJE - Omogućite si redovito spavanje, zdravu prehrana, dodir s prirodom i više odmora. U stresnom ste razdoblju pa bi nervoza, osobito 17.2., mogla nepovoljno djelovati na vaše živce, ali i probavu. Koristit će vam biljni čajevi.

Najbolji dan: 20. veljače

Najlošiji dan: 17. veljače

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Dane će obilježiti potreba za dogovorima, suradnjom i timskim radom, ali i netaktične optužbe i prebacivanja pojedinaca. U danima oko 17. 2., moglo bi doći do velikih promjena na vašem radnom mjestu.

LJUBAV - Partner će pokazati spremnost na ustupke, kako bi vama bilo bolje. Dobro ćete se slagati i komunicirati. Samci bi mogli osjetiti uzbuđenje svaki put kada sretnu jednu osobu. Veza je na pomolu, a u upoznavanju simpatije uvelike će posredovati vaši prijatelji.

ZDRAVLJE - Savjetujemo vam umjerenu tjelovježbu. Godit će vam i vježbe opuštanja, autogeni trening, meditacija i slično. Sunčeva pomrčina 17.2. u vašem polju zdravlja može donijeti pad imuniteta ili pogoršanje tegoba.

Najbolji dan: 15. veljače

Najlošiji dan: 19. veljače

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Bit ćete snalažljivi i spretni u komunikaciji. Imat ćete odličnu moć zapažanja i steći prednost u borbi sa suparnicima. Tjedan je pogodan za pregovore, učenje, pisanje i obavljanje uslužnih djelatnosti.

LJUBAV - Vaše ljubavne nade i planovi bit će vezani uz osobu s kojom radite. Bit ćete na istoj frekvenciji, a zbližavanje će se dogoditi spontano i na obostrano zadovoljstvo. Ako ste u braku, nemojte dopustiti da se vaš odnos pretvori u naviku i postane monoton.

ZDRAVLJE - Bit će gotovo nemoguće pratiti vašu mentalnu energiju. Njegujte svoj intelekt, upražnjavajte vježbe za koncentraciju i mentalnu jasnoću. Igrajte šah, kartajte se ili ispunjavajte križaljke.

Najbolji dan: 16. veljače

Najlošiji dan: 21. veljače

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Vremena će biti premalo, a poslova previše. Kako biste stekli naklonost moćnika, nešto ćete učiniti ili odlučiti protivno svojim uvjerenjima, da biste se zaštitili od potencijalnih nevolja. Kritičan dan je 17. veljače.

LJUBAV - Moguće neobično i strastveno ljubavno iskustvo, koje će ostaviti duboki trag na vama. Bit ćete intuitivni i uspješno očuvati kontrolu nad osjećajima, što će vam omogućiti da razvijete najbolju strategiju osvajanja osobe u koju ste zaljubljeni.

ZDRAVLJE - Zdravija prehrana, intenzivnije sportske aktivnosti i suzdržanost pri konzumiranju cigareta i alkohola, uspješno će riješiti glavninu vaših zdravstvenih problema. Sunčeva pomrčina vas 17.2., čini posebno osjetljivima!

Najbolji dan: 18. veljače

Najlošiji dan: 17. veljače

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Odnosi s partnerima zapast će u probleme zbog nedostatka komunikacije i razmimoilaženja mišljenja. Pristat ćete na određene ustupke, što vam neće biti po volji. Posao će vas jako iscrpljivati.

LJUBAV - Dobit ćete priliku riješiti situacije koje su vas mučile. Shvatit ćete da karakterne razlike između vas i partnera mogu biti faktor povezivanja, a ne nužno odbijanja. No neki među vama neće izbjeći veće svađe, možda čak i prekid veze.

ZDRAVLJE - Rasporedite svoje fizičke i psihičke snage kako biste izbjegli jaka iscrpljenja. Psiha će vam biti osjetljiva pa je dobro da se više povežete s prirodom. Boravak na zraku na vas će imati izuzetno pozitivan učinak.

Najbolji dan: 20. veljače

Najlošiji dan: 15. veljače

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Bavite li se javnim poslom, vaša će popularnost porasti. Ostali će se isticati verbalnim vještinama, originalnim idejama i velikom radnom učinkovitošću. Imat ćete karizmatičan utjecaj ljude.

LJUBAV - Romantične su vam perspektive izvrsne pa se otvorite prema suprotnom spolu i poznanstvima. Proširite krug ljudi s kojima se družite i više izlazite, jer ste u razdoblju novih ljubavnih iskustava. Ako ste u braku, odnos s partnerom vidno se poboljšava.

ZDRAVLJE - Moći ćete se pohvaliti solidnim psihofizičkim stanjem. Manje tegobe s kralježnicom pokušajte ukloniti laganim vježbama pa ne zaboravite na sportske aktivnosti. Osobito bi vam godili pilates i joga vježbe.

Najbolji dan: 15. veljače

Najlošiji dan: 21. veljače

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Morat ćete riješiti neke situacije i odnose iz prošlosti, koje osiromašuju vašu sreću i produktivnost. U tome ćete biti iznimno uspješni. Pomrčina Sunca u vašem znaku 17.2. najavljuje velike poslovne promjene u idućim mjesecima.

LJUBAV - Nalazite se na raskršću, a odnosi s okolnom otežavaju vaše ljubavne odluke. Neka ovakvo stanje pomogne da se pokrenete i napravite potrebne promjene u životu. Samci bi se mogli zaljubiti u nekog strastvenog, ali i vrlo zahtjevnog i kompliciranog.

ZDRAVLJE - Prekovremeni rad bi vam mogao oslabiti imunitet pa biste mogli postati mamac za viroze i slične bolesti. Prehrana je važna, pa ne zanemarujte vrijednost doručka koji bi trebao biti obilniji od večernjeg obroka.

Najbolji dan: 20. veljače

Najlošiji dan: 16. veljače

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Merkur je u vašem znaku pa poslujete bez većih problema, iako iza leđa imate tajne neprijatelje. No 17.2., mogli biste otkriti nešto što će vas jako iznenaditi. Nečije maske s lica šaptom će pasti.

LJUBAV - Venera u vašem znaku vas uljepšava i čini šarmantnima pa će vam ljudi prilaziti, dijeliti komplimente i uživati u vašem društvu. Bogati društveni život donosi nova poznanstva, pa su pred vama dani novih ljubavi i posebnih osjećajnih nadahnuća.

ZDRAVLJE - Mnoge promjene koje vam se događaju u životu mogu djelovati stresno i priskrbiti vam neke kronične boljke. Stoga bi bilo uputno da izbjegavate veće tjelesne napore. Čuvajte se 17. veljače!

Najbolji dan: 19. veljače

Najlošiji dan: 17. veljače