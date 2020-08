Čvornati tumor pokazuje da su i dinosauri obolijevali od raka

Kad su znanstvenici otkrili fosil rogatog dinosaura centrosaura u kanadskoj pokrajini Alberti 1989. uočili su znatno deformiranu kost noge i pretpostavili da se radi o zacijeljenom prijelomu

<p>Nova analiza pokazala je nešto drugo, objavili su znanstvenici. Malformacija je u stvari osteosarkom, agresivni karcinom kostiju, pa je ovaj centrosaur, koji je živio prije 76 milijuna godina prvi poznati primjerak dinosaura koji je patio od maligne bolesti.</p><p>Dugo oko šest metara centrosaur je bio četveronožni biljojed koji je imao dugi rog iznad nosa i koštani volan iznad vrata s dva manja zakrivljena roga.</p><p>'Tanja kost njegove potkoljenice sadržavala je ogroman čvornati tumor veći od jabuke', kazao je paleontolog <strong>David Evans</strong> iz Royal Ontario Museum u Torontu i jedan od autora studije objavljene ovog tjedna u časopisu Lancet Oncology.</p><p>'Taj centrosaur je vjerojatno prije smrti bio slab i onemoćao zbog raka. To iznimno otkriće pokazuje da bez obzira na to kako veliki ili moćni bili, dinosauri su bili žrtve mnogih od bolesti koje danas vidimo kod ljudi i drugih životinja, uključujući rak. Dinosauri djeluju poput mitskih bića no to su životinje koje su živjele, disale i patile od strašnih ozljeda i bolesti', dodao je.</p><p>Zbog toga što se najveći dio tumora pojavljuje u mekom tkivu koji se ne pretvara u fosil postoje tek sporadični dokazi o tumorima na fosilima.</p><p>'Ovo otkriće ukazuje na biologiju tumora. To nije nešto novo, no vjerojatno se događa od davnina i očekivana je komplikacija kod svih životinja', kaže autor studije dr. <strong>Mark Crowther</strong>, profesor medicine, patologije i molekularne medicine na sveučilištu McMaster u Ontariju.</p><p>'Osteosarkom se uglavnom javlja u brzo rastućim kostima i pojavljuje se kod djece i mladih. Vjerojatno su i dinosauri bili izloženi riziku zbog toga što su enormno brzo rasli', dodaje Crowther.</p><p>Tumor razara kost i može se širiti u druga tkiva, kaže Crowther. Kod ljudi se liječenje sastoji od kemoterapije i operacije koja ponekad uključuje amputaciju.</p><p>Znanstvenici su potvrdili da se radi o tumoru uz pomoć CT-a visoke razlučivosti i proučavanjem malih komadića kosti pod mikroskopom.</p><p>'Ne samo da smo uspjeli pokazati da koštano tkivo ima sve karakteristike osteosarkoma nego i da se tumor širio čvrstim koštanim tkivom što je ukazalo na netočnost izvorne dijagnoze zacijeljenog prijeloma', kaže Evans.</p><p>Rak možda ipak nije ubio centrosaurusa. Njegove kosti pronađene su uz kosti stotine drugih centrosaura što sugerira da je uginuo u krdu vjerojatno pogođenom poplavama, zaključuje Evans.</p><p>Zbog raka je ta životinja mogla biti teže pokretna i tako postati meta za velike grabežljivce poput gorgosaura i daspletosaura, no život u krdu mogao mu je pružiti zaštitu pa je uspio izbjeći napade velikih grabežljivaca.</p>