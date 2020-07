Me\u0111utim, na kraju je glumici kosa\u00a0po\u010dela ispadati zbog toksi\u010dnih tretmana. Nakon toga je prestala s tim tretmanima i po\u010dela nositi periku.

<p>U svrhu objavljivanja svog filma, producent Howard Hughes je želio Jean dati nezaboravan nadimak koji će upasti u oči filmaša. Bilo je tu nekoliko ideja, a na kraju je pobijedio onaj 'platinaste plavuše'. U tu svrhu su njenu pepelno plavu kosu obojili u bijelo-plavu nijansu pretvarajući je tako u pravi seks simbol.</p><p>Kako bi popularizirali njen film, publicisti u studiju su ponudili 10 000 dolara bilo kojem frizeru koji bi mogao napraviti boju koja bi se podudarala s njenom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:<br/> </p><p>Naravno, nitko to nije mogao. Tada na tržištu nije postojala boja koje bi kosu učinila seksi bijelom poput Jeanine. Njezin osobni frizer Alfred Pagano otkrio je tajnu desetljećima kasnije.</p><p>- Koristili smo peroksid, amonijak i Clorox. Možete li vjerovati u to? - rekao je Pagano.</p><p>Ovaj postupak bojanja, Harlow je prolazila na tjednoj bazi. To joj definitivno nije bilo zabavno, ali glumica je znala da je njena kosa dio njenog imidža jednako koliko i njeno tijelo kao i njen nezaboravan glas.</p><p>Međutim, na kraju je glumici kosa počela ispadati zbog toksičnih tretmana. Nakon toga je prestala s tim tretmanima i počela nositi periku.</p><p>Harlow je 1937. godine, u vrhuncu svoje karijere, umrla od zatajenja bubrega i uremičnog trovanja. Neki vjeruju da su toksični tretmani s kosom uzrokovali njenu smrti, ali takva mišljenja su uglavnom odbačena.</p><p>Osim problema s bubrezima, Harlow je još imala cijeli niz zdravstvenih problema, prenosi<a href="https://www.thevintagenews.com/2018/06/12/jean-harlow/" target="_blank"> The Vintage News.</a></p><p> </p><p> </p>