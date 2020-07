Dizajneri \u0161irom svijeta zadivljeni su \u017eenama koje su sposobne proturje\u010diti svim nametnutim pravilima i standardima. Za kosu i ko\u017eu najva\u017enije je biti sjajna, glatka i dobro o\u0161i\u0161ana. U ovom slu\u010daju, sijeda kosa izgleda doista dobro!\u00a0

Nesavr\u0161ena ko\u017ea

Pjegice, made\u017ei, pigmentacijske mrlje - sve se to neko\u0107 prekrivalo debelim slojem pudera, a kasnije puderom u vi\u0161e nijansi za konturiranje. No, danas doista nema potrebe za tim, ve\u0107 upravo suprotno, ka\u017eu viza\u017eisti\u00a0koji sve vi\u0161e isti\u010du te prirodne zna\u010dajke kao naglasak na prirodan look.

\u0160iroki bokovi

Prije su se skrivali pametnim obla\u010denjem, no u posljednjim godinama \u0161iri bokovi i ve\u0107e stra\u017enjice dodatno se nagla\u0161avaju u tajicama i hla\u010dama s uzorcima te uskim suknjama.\u00a0

\u0160to prirodniji nokti

Era gelova i ogromnih umjetnih noktiju definitivno je zavr\u0161ila, barem za one koji nisu zapeli u vremenu 'umjetne i ki\u010daste ljepote'. Prirodan oblik, nude boje za svaki dan te jarke boje za posebne prilike stil su kojem se naj\u010de\u0161\u0107e te\u017ei.