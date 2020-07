Tri hranjive maske za kosu od sastojaka stižu iz vaše kuhinje

Zdrave maske za kosu nikad nije bilo jednostavnije napraviti i to iz radinosti vašega doma. Donosimo vam tri maske za kosu koje će biti spremne u nekoliko minuta, a kosa će vam biti zahvalna

<p>Kovrčamo je, peglamo je, sušimo, a za vrijeme ljetnih dana na nju utječe sunce i sol. Zbog toga je neizbježno kosu nahraniti dobrom maskom. I dok one u drogerijama mogu biti poprilično skupe, ali i pune štetnih sastojaka, kvalitetnu masku za kosu možete napraviti upravo sa sadržajem iz vlastitog frižidera. </p><p><strong>Suha kosa </strong></p><p>Sastojci: </p><p>1/2 avokada</p><p>1 jušna žlica kokosovog ulja</p><p>1 jušna žlica maslinovog ulja</p><p>1 jušna žlica meda</p><p>4 jušne žlice vode </p><p>Pomiješajte sastojke zajedno u blenderu dok se potpuno ne sjedine. Prije stavljanja maske, kosu navlažite toplom vodom kako bi se otvorile folikule dlake. Tako će vitamini iz maske bolje prodrijeti u vlasište. Zamotajte kosu u ručnik ili kapu za tuširanje te ju držite na kosi 15 do 20 minuta. Esencijalne masne kiseline maslinovog ulja i avokada pomoći će u obnavljanju ispucalih vrhova. </p><p><strong>Protiv otpadanja kose </strong></p><p>Sastojci: </p><p>1 jušna žlica toplog mlijeka</p><p>1 čajna žlica meda </p><p>20 grama svježeg kvasca </p><p>Kada sve sastojke objedinite ostavite masku na toplom mjestu i pustite je da fermentira 15 do 20 minuta. Masku nanesite na vlažnu kosu od korijena prema vrhovima. Kao i kod prethodne maske, umotajte kosu u ručnik, kapu za tuširanje ili najlonsku vrećicu. Za razliku od prijašnje maske za kosu, ovu masku treba držati na kosi što duže - čak dva do tri sata kako bi hranjive tvari prodrle u vlasište. </p><p><strong>Za brzi rast kose</strong></p><p>Sastojci: </p><p>2 jaja</p><p>1 jušna žlica ricinusovog ulja </p><p>Jednostavna maska od sirovih jaja i ricinusovog ulja odlična je za kosu jer potiče rast dlake. Kad umutite sastojke masku nanesite ravnomjerno po cijeloj kosi i ostavite ju da djeluje 20 minuta. Zatim operite kosu šamponom, ali nemojte koristiti regenerator jer ova maska djeluje jednako kao on. Također, dovoljno ju je koristiti jednom tjedno. </p>