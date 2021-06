Ako imate neku od ovih navika, pokušajte je promijeniti i prilagoditi kako bi u novi dan ušli odmorniji i veseliji jer nas često i ono što ne znamo oneraspoložuje.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Izbjegavajte naglo ustajanje

Kod vas nema ležanja i izležavanja. Čim budilica zazvoni, dižete se poput vojnika. Iako je to u jednu ruku dobro jer vam nije potrebno razbuđivanje, s druge strane, naglo dizanje može biti štetno za kralježnicu. Tako tražite previše od svoje kralježnice koja je skoro cijelu noć bila u jednom položaju. Svi nagli pokreti ujutro mogli bi rezultirati spazmom mišića i kočenjem.

Također, brzo dizanje znači i naglo slijevanje krvi u noge pa vam se može zavrtjeti u glavi. Liječnici preporučuju da zagrlite koljena i tako malo zagrijete mišiće prije dizanja.

2. Pustite svjetlost u dom

Zatamnjena soba dok se ujutro spremate za posao ili faks, neće vam pomoći da živnite. Ujutro nam je svima potrebna sunčeva svjetlost kako bi se naš unutarnji sat pokrenuo. Otvorite prozore, dignite rolete i odmah će vam biti bolje čim osjetite svjež zrak i zrake sunca na sebi.

3. Napravite nešto za sebe već ujutro

Ujutro ste u žurbi, na poslu ste u gužvi i zapravo tek poslijepodne stižete pomisliti na sebe i na nešto što vama treba. Stručnjaci kažu da je to posve krivo i da se trebamo "počastiti" odmah ujutro. Učinite nešto lijepo za sebe, štogod to bilo i dan će vam već u početku biti ljepši.

4. Ne odgađajte alarm

Nakon početne zvonjave, snooze stisnete još barem dvaput. Ako ste jedni od ovih, a danas ih je jako puno, stručnjaci za san preklinju vas da to ne činite. Svaki put kada tijelo ponovno bacite u san i probudite ga za 10 minuta, pa to učinite još dva do tri puta u kratkom vremenu, rastrzavate mu unutarnji sat. Zbog toga vam je navečer teže zaspati. Zato, dignite se prvi put čim vam zazvoni budilica.

5. Doručkujte

Nije problem što ćete vježbati, trčati ili ići na grupni trening, već to što prije toga vjerojatno nećete jesti. U 30 minuta od buđenja čovjek treba doručkovati kako bi izgladnjelom organizmu preko noći dao novo gorivo. Trčite li ujutro, samo nastavite, ali prije toga pojedite nešto, bananu, šaku oraha ili malo žitarica, piše HuffPost.