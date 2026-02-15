Obavijesti

'Da smo znali di je novac, ne bismo krali ulje, pršut i metle!'

Vlasnik trgovine Milović je krađu prijavio odmah ujutro, u 9 sati, a već u 9.30 sati policajci su uhitili trojicu provalnika. To su obalni radnici Durić, Gatara i Jurković, koje su odmah proveli u zatvor

Šibenska policija i gradski redarstvenici u roku od pola sata nakon zaprimljene prijave da je opljačkan dućan trgovca Milovića uhvatili su provalnike koji su pod okriljem nevremena - snijega koji je obilno padao cijelu noć - iz njegova magazina ukrali 130 litara maslinova ulja, 28 panceta, šest zrelih pršuta, vreću šećera, četiri vreće tjestenine i 10 metli za metenje podova, donosi Šibenik News vijest iz veljače 1936. godine.

